Личное время

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В рубрике «Первые лица» информационное агентство ТАСС ежемесячно публикует интервью российских чиновников, политиков и бизнесменов – руководителей министерств и ведомств, ведущих представителей законодательной и судебной власти, государственных корпораций и компаний. В прямой беседе с первыми лицами государства журналист Андрей Ванденко поможет читателям лучше понять механизмы государственного устройства России, выяснить причины и мотивацию принимаемых решений, донесет «неказенную» позицию руководителей официальных органов власти по самому широкому кругу вопросов.
Родился 8 ноября 1959 года в Луганске на Украине. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 1989 года живет и работает в Москве. Свыше двадцати лет специализируется в жанре интервью. Публиковался в большинстве ведущих российских СМИ. Лауреат профессиональных премий.
27 декабря 2016, 15:00 (мск)
Кубок мира по сноуборду в дисциплине "Big Air"
28 декабря 2016, 13:00 (мск)
Год экологии в России и развитие Первого экологического телевидения
29 декабря 2016, 12:00 (мск)
Крушение Ту-154: результаты работы правительственной комиссии
11 января 2017, 12:00 (мск)
Глава Роспотребнадзора Анна Попова – о текущем сезоне гриппа 2016-2017
11 января 2017, 14:00 (мск)
Этап Кубка мира GRM group по натурбану