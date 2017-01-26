Личное время

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Авиакомпания "Аврора" в 2016 году увеличила пассажироперевозки на 22%, 1,4 млн человекТранспорт 26 января, 14:31
Олимпийская чемпионка Кук подвергла сомнению эффективность UKADСпорт 26 января, 14:31
"Притяжение" Бондарчука и "Молчание" Скорсезе: что смотреть в кино в выходныеКультура 26 января, 14:30
Объем перевозок судами "Северо-Западного пароходства" в 2016 году увеличился на 18%Транспорт 26 января, 14:24
ФИФА вынесла решение в пользу Азмуна в споре с "Рубином"Спорт 26 января, 14:22
Патриарх Кирилл предложил открывать в России банки для бедныхОбщество 26 января, 14:06
Десять депутатов Рады написали заявления о выходе из правящей коалицииМеждународная панорама 26 января, 14:03
Легкоатлетка Кривошапка не получала уведомлений об обнаружении у нее допингаСпорт 26 января, 14:02
Источник: "Зенит" уменьшит цену на Ломбертса в случае трансфера ИвановичаСпорт 26 января, 13:47
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В рубрике «Первые лица» информационное агентство ТАСС ежемесячно публикует интервью российских чиновников, политиков и бизнесменов – руководителей министерств и ведомств, ведущих представителей законодательной и судебной власти, государственных корпораций и компаний. В прямой беседе с первыми лицами государства журналист Андрей Ванденко поможет читателям лучше понять механизмы государственного устройства России, выяснить причины и мотивацию принимаемых решений, донесет «неказенную» позицию руководителей официальных органов власти по самому широкому кругу вопросов.
Родился 8 ноября 1959 года в Луганске на Украине. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 1989 года живет и работает в Москве. Свыше двадцати лет специализируется в жанре интервью. Публиковался в большинстве ведущих российских СМИ. Лауреат профессиональных премий.
26 января 2017, 11:00 (мск)
Основные направления налоговой реформы нефтяной отрасли: исследование VYGON Consulting
26 января 2017, 13:00 (мск)
Константин Долгов: презентация списка зарубежных адвокатов
26 января 2017, 15:00 (мск)
Руководство Русского ПЕН-центра – о "расколе" в организации
27 января 2017, 12:00 (мск)
Россия на Венецианской биеннале – 2017
27 января 2017, 14:00 (мск)
Год науки и образования Великобритании и России 2017
31 января 2017, 12:00 (мск)
100 лет со дня рождения Юрия Любимова: программа празднования
2 февраля 2017, 11:00 (мск)
ФАС России – о борьбе с картелями
6 февраля 2017, 12:00 (мск)
Руководство партии "Зеленые" – о Годе экологии