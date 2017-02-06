Личное время

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Fox: Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один"Международная панорама 6 февраля, 0:53
"Ювентус" обыграл "Интер" в "дерби Италии"Спорт 6 февраля, 0:49
Представление сборной Камеруна - участника Кубка конфедераций по футболуСпорт 6 февраля, 0:23
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских нацийСпорт 5 февраля, 23:54
Шведы вернули должок: сборная России проиграла в финале ЧМ по бендиСпорт 5 февраля, 23:48
Команда Юлии Ефимовой проведет первый сбор на БалиСпорт 5 февраля, 23:44
Глава федерации бенди: исполнительницу гимна России никто не освистывалСпорт 5 февраля, 23:15
"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче НХЛ, Овечкин и Кузнецов отметились передачамиСпорт 5 февраля, 22:56
Исполнительница гимна России перед финалом ЧМ по бенди забыла словаСпорт 5 февраля, 22:43
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В рубрике «Первые лица» информационное агентство ТАСС ежемесячно публикует интервью российских чиновников, политиков и бизнесменов – руководителей министерств и ведомств, ведущих представителей законодательной и судебной власти, государственных корпораций и компаний. В прямой беседе с первыми лицами государства журналист Андрей Ванденко поможет читателям лучше понять механизмы государственного устройства России, выяснить причины и мотивацию принимаемых решений, донесет «неказенную» позицию руководителей официальных органов власти по самому широкому кругу вопросов.
Родился 8 ноября 1959 года в Луганске на Украине. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 1989 года живет и работает в Москве. Свыше двадцати лет специализируется в жанре интервью. Публиковался в большинстве ведущих российских СМИ. Лауреат профессиональных премий.
6 февраля 2017, 10:00 (мск)
III Всероссийская премия "За верность науке": объявление финалистов
6 февраля 2017, 12:00 (мск)
Руководство партии "Зеленые" – о Годе экологии
7 февраля 2017, 11:00 (мск)
Президентская премия в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год
7 февраля 2017, 13:00 (мск)
"Протеатр": международный фестиваль безграничных возможностей
7 февраля 2017, 14:00 (мск)
Месяц безопасного интернета – 2017
7 февраля 2017, 16:00 (мск)
В ритме танца: 80 лет Ансамблю имени Игоря Моисеева
8 февраля 2017, 12:00 (мск)
ФАС России – о нарушениях антимонопольного законодательства региональными властями
9 февраля 2017, 13:00 (мск)
"Горячее сердце – 2017": итоги Всероссийской общественно-государственной инициативы
10 февраля 2017, 14:00 (мск)
Международный фестиваль искусств Юрия Башмета