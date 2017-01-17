Личное время

Комедиограф, актер и адвокат: что вы знаете о Мольере
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Василий Уткин cтанет ведущим на телеканале РБКСпорт 16 января, 18:29
Саночник Павличенко намерен показать высокие результаты на ЧМ-2017Спорт 16 января, 18:26
Российско-молдавские отношения. ДосьеБиографии и справки 16 января, 18:13
"Зенит" одержал волевую победу над китайским "Чанчунем" в контрольном матчеСпорт 16 января, 18:08
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”Социальная ответственность 16 января, 18:01
Принц Чарльз стал соавтором книги об изменении климатаСоциальная ответственность 16 января, 17:57
Реставраторы демонтировали фигуры грифонов на Банковском мосту в ПетербургеОбщество 16 января, 17:55
Самедов назвал глобальным событием свое возвращение в "Спартак"Спорт 16 января, 17:53
Сингапур обяжет производителей бумаги беречь торфяники от пожаровСоциальная ответственность 16 января, 17:53
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Комедиограф, актер и адвокат: что вы знаете о Мольере
В рубрике «Первые лица» информационное агентство ТАСС ежемесячно публикует интервью российских чиновников, политиков и бизнесменов – руководителей министерств и ведомств, ведущих представителей законодательной и судебной власти, государственных корпораций и компаний. В прямой беседе с первыми лицами государства журналист Андрей Ванденко поможет читателям лучше понять механизмы государственного устройства России, выяснить причины и мотивацию принимаемых решений, донесет «неказенную» позицию руководителей официальных органов власти по самому широкому кругу вопросов.
Родился 8 ноября 1959 года в Луганске на Украине. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 1989 года живет и работает в Москве. Свыше двадцати лет специализируется в жанре интервью. Публиковался в большинстве ведущих российских СМИ. Лауреат профессиональных премий.
17 января 2017, 12:00 (мск)
Межпалестинское согласие и будущее Палестины
17 января 2017, 14:00 (мск)
Итоги Всероссийского теста по истории
17 января 2017, 16:30 (мск)
Пресс-конференция президента Республики Молдова Игоря Додона
18 января 2017, 14:30 (мск)
"Коридор бессмертия". Презентация фильма о блокаде Ленинграда
19 января 2017, 15:00 (мск)
Ежегодная национальная премия "Здоровая нация"
24 января 2017, 15:00 (мск)
Международный Кубок РГСУ по шахматам