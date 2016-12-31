Личное время

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100 лучших фотографий агентства ТАСС
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Новая концепция размещения рекламных материалов объединяет в себе как традиционные виды носителей, так и современные конструкции
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Москва Праздничная светодинамическая подсветка Москвы будет работать до 9 января 30 декабря 2016, 18:25
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Новый год

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Екатеринбург встретил Новый год в сказочном ледовом городке Корнея Чуковского
31 декабря 2016, 22:00
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29 декабря 2016, 16:30
Дед Мороз прибыл в новогоднюю столицу России - Тамбов
31 декабря 2016, 15:45

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31 декабря 2016, 10:00

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30 декабря 2016, 10:38
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Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка
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29 декабря 2016, 10:50

Международная панорама

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Не менее 35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле
1 января, 2:18
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1 января, 5:16
СМИ: не менее двух человек погибли при взрывах в сирийском Тартусе
1 января, 3:14
Устойчивое развитие и интеграция - приоритеты председательства Вьетнама в АТЭС
1 января, 0:30

Экономика и бизнес

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1 января, 0:02
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Новые правила для алкоголя: акцизы, ограничение объема ПЭТ-тары и ЕГАИС для фармкомпаний
1 января, 0:06
В России начинает действовать "налог на Google"
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31 декабря 2016, 10:10
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31 декабря 2016, 10:23
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31 декабря 2016, 7:06
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Общество

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Происшествия

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Жизни бойца Мирзаева после нападения неизвестных ничего не угрожает
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Первые лица

Дед Мороз: петух не клюнет!

Главный зимний волшебник ─ в спецпроекте ТАСС "Первые лица"

АВТОР: Андрей Ванденко О Проекте
О ПРОЕКТЕ

В рубрике «Первые лица» информационное агентство ТАСС ежемесячно публикует интервью российских чиновников, политиков и бизнесменов – руководителей министерств и ведомств, ведущих представителей законодательной и судебной власти, государственных корпораций и компаний. В прямой беседе с первыми лицами государства журналист Андрей Ванденко поможет читателям лучше понять механизмы государственного устройства России, выяснить причины и мотивацию принимаемых решений, донесет «неказенную» позицию руководителей официальных органов власти по самому широкому кругу вопросов.

АВТОР

Андрей Ванденко

Родился 8 ноября 1959 года в Луганске на Украине. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 1989 года живет и работает в Москве. Свыше двадцати лет специализируется в жанре интервью. Публиковался в большинстве ведущих российских СМИ. Лауреат профессиональных премий.

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