Личное время

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США разрешили взъезд обладателям грин-карт из стран, подвергшихся ограничениямМеждународная панорама 1 февраля, 22:30
Бейонсе объявила, что ждет двоих детейКультура 1 февраля, 22:26
ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне 0,5-0,75%Экономика и бизнес 1 февраля, 22:16
По делу лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" арестованы еще два его сообщникаПроисшествия 1 февраля, 21:34
Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов стал первой звездой января в НХЛСпорт 1 февраля, 21:23
Посольство РФ назвало норвежских парламентариев "заложниками решений" ЕС о стоп-листахПолитика 1 февраля, 20:56
Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Оддом" в товарищеском матчеСпорт 1 февраля, 20:34
Эксперты не ожидают бурного роста экономики РФ, несмотря на позитивную оценку РосстатаЭкономика и бизнес 1 февраля, 20:33
Бывший адвокат Полонского отсудил у бизнесмена $5 млн в суде ЛондонаПроисшествия 1 февраля, 20:30
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В рубрике «Первые лица» информационное агентство ТАСС ежемесячно публикует интервью российских чиновников, политиков и бизнесменов – руководителей министерств и ведомств, ведущих представителей законодательной и судебной власти, государственных корпораций и компаний. В прямой беседе с первыми лицами государства журналист Андрей Ванденко поможет читателям лучше понять механизмы государственного устройства России, выяснить причины и мотивацию принимаемых решений, донесет «неказенную» позицию руководителей официальных органов власти по самому широкому кругу вопросов.
Родился 8 ноября 1959 года в Луганске на Украине. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 1989 года живет и работает в Москве. Свыше двадцати лет специализируется в жанре интервью. Публиковался в большинстве ведущих российских СМИ. Лауреат профессиональных премий.
2 февраля 2017, 11:00 (мск)
ФАС России – о борьбе с картелями
2 февраля 2017, 14:00 (мск)
"Наша слава – Русская Держава!" – юбилейная выставка Василия Нестеренко
3 февраля 2017, 11:00 (мск)
III зимние Всемирные военные игры
6 февраля 2017, 10:00 (мск)
III Всероссийская премия "За верность науке": объявление финалистов
6 февраля 2017, 12:00 (мск)
Руководство партии "Зеленые" – о Годе экологии
7 февраля 2017, 11:00 (мск)
Президентская премия в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год
7 февраля 2017, 13:00 (мск)
"Протеатр": международный фестиваль безграничных возможностей