Личное время

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CNN: бизнесмен из РФ подал в суд на BuzzFeed из-за публикации лживых сведений о ТрампеМеждународная панорама 4 февраля, 5:02
Чуркин договорился на первой встрече с новым постпредом США при ООН тесно сотрудничатьПолитика 4 февраля, 3:59
В США суд временно приостановил выполнение иммиграционного указа ТрампаМеждународная панорама 4 февраля, 3:23
IBU не увеличит сроки дисквалификаций за допинг на внеочередном конгрессеСпорт 4 февраля, 3:09
Telegraph: в Великобритании готовят из подростков специалистов по отражению кибератакМеждународная панорама 4 февраля, 2:33
Бах выразил надежду, что IIHF и НХЛ договорятся об участии игроков в ОИ-2018Спорт 4 февраля, 2:15
Садальскому закрыли въезд на УкраинуКультура 4 февраля, 2:03
Консультации с Трампом по F-35 позволили США сэкономить более $728 млнМеждународная панорама 4 февраля, 1:35
Супруга экс-президента Бразилии скончалась после перенесенного инсультаМеждународная панорама 4 февраля, 1:25
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В рубрике «Первые лица» информационное агентство ТАСС ежемесячно публикует интервью российских чиновников, политиков и бизнесменов – руководителей министерств и ведомств, ведущих представителей законодательной и судебной власти, государственных корпораций и компаний. В прямой беседе с первыми лицами государства журналист Андрей Ванденко поможет читателям лучше понять механизмы государственного устройства России, выяснить причины и мотивацию принимаемых решений, донесет «неказенную» позицию руководителей официальных органов власти по самому широкому кругу вопросов.
Родился 8 ноября 1959 года в Луганске на Украине. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 1989 года живет и работает в Москве. Свыше двадцати лет специализируется в жанре интервью. Публиковался в большинстве ведущих российских СМИ. Лауреат профессиональных премий.
6 февраля 2017, 10:00 (мск)
III Всероссийская премия "За верность науке": объявление финалистов
6 февраля 2017, 12:00 (мск)
Руководство партии "Зеленые" – о Годе экологии
7 февраля 2017, 11:00 (мск)
Президентская премия в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год
7 февраля 2017, 13:00 (мск)
"Протеатр": международный фестиваль безграничных возможностей
7 февраля 2017, 14:00 (мск)
Месяц безопасного интернета – 2017
7 февраля 2017, 16:00 (мск)
В ритме танца: 80 лет Ансамблю имени Игоря Моисеева
8 февраля 2017, 12:00 (мск)
ФАС России – о нарушениях антимонопольного законодательства региональными властями
9 февраля 2017, 13:00 (мск)
"Горячее сердце – 2017": итоги Всероссийской общественно-государственной инициативы
10 февраля 2017, 14:00 (мск)
Международный фестиваль искусств Юрия Башмета