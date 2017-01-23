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Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
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"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
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Главное Москва Фото
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IBU продемонстрировал несостоятельность данных комиссии Макларена
Исполком IBU в субботу провел внеочередное заседание, на котором заслушал отчет рабочей группы организации, занимавшейся изучением предоставленных комиссией Макларена данных
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Автовладельцам рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций
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Международная панорама Белый дом: за инаугурацией Трампа наблюдала крупнейшая аудитория в истории США 22 января, 2:37
Международная панорама Bild: Штайнмайер считает избрание Трампа концом политической эпохи XX века 22 января, 0:42
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Москва Порядка 1,5 млн москвичей перенесли в этом сезоне простудные заболевания 20 января, 15:55
Происшествия Дело о похищении ребенка в Дедовске передано в управление по особо важным делам СК 20 января, 19:29
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Личное время

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Политика

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22 января, 0:10
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21 января, 12:47
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Песков: в ближайшее время Путин позвонит Трампу и поздравит с вступлением в должность
21 января, 10:58
МИД РФ: в Венесуэле реализуется сценарий "цветной революции"
20 января, 17:13

В стране

Главное Арктика сегодня
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20 января, 18:15
Капремонт монумента "Родина-мать зовет" обойдется в 2 млрд рублей
20 января, 12:09
Управлять мнением и решениями человека: совсем скоро это будет возможно
20 января, 14:08
МРОТ для новосибирских бюджетников в 2017 г. превысит федеральный на 20%
20 января, 12:16

Международная панорама

Главное Кризис на Украине Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Политический кризис в Гамбии Смягчение приговора Брэдли Мэннингу Инаугурация Трампа
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Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал ЦРУ поддержку и призвал избавиться от ИГ
22 января, 1:06
В Нью-Йорке сотни тысяч человек приняли участие в акции протеста против Трампа
22 января, 3:27
Бывший президент Гамбии Яйя Джамме
Экс-президент Гамбии Яйя Джамме покинул страну
22 января, 1:44
В Хельсинки и Стокгольме прошли акции протеста против политики Трампа
21 января, 19:59

Экономика и бизнес

Главное Бюджет 2017-2019 Экономический форум в Давосе – 2017 Российский инвестиционный форум – 2017 Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти Развитие МСП в России
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"Стройгазмонтаж" согласился построить ж/д подходы к Керченскому мосту
21 января, 16:05
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Соколов: тариф в системе "Платон" может быть повышен в один этап
21 января, 15:13
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Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
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Сергей Донской
Донской: РФ намерена провести переговоры с Трампом по ратификации заявки на шельф
21 января, 14:43

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Найти и обезвредить: какую технику применяют российские саперы в Сирии
21 января, 9:00
Инженерные войска России: 316 лет безупречной службы
21 января, 0:01
Поставки модернизированного комплекса с БПЛА "Форпост" планируется начать с 2019 года
20 января, 10:43
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20 января, 4:50

Общество

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21 января, 20:52
Минстрой предлагает новый вариант использования маткапитала
21 января, 16:39
В системе оплаты парковки в Москве произошел сбой
21 января, 16:08
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Отчет о проверке аэропорта Каира направлен в правительство РФ
21 января, 15:07

Происшествия

Главное Крушение Ту-154 Минобороны РФ Сход лавины в Италии Инцидент со скорой на Камчатке Крушение грузового самолета в Киргизии
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ANSA: 23 человека считаются пропавшими без вести после схода лавины на отель в Италии
21 января, 19:51
В одном из сел Дагестана введен режим контртеррористической операции
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В Италии разбился автобус с детьми из Венгрии, погибли 16 человек
21 января, 8:25
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Владелец обрушившегося манежа в Новосибирской области отправлен под домашний арест
21 января, 9:03

Спорт

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Фотогалереи

Первые лица

Это вам я, Рамзан Кадыров, говорю!

Глава Чеченской Республики ─ в спецпроекте ТАСС "Первые лица"

АВТОР: Андрей Ванденко О Проекте
О ПРОЕКТЕ

В рубрике «Первые лица» информационное агентство ТАСС ежемесячно публикует интервью российских чиновников, политиков и бизнесменов – руководителей министерств и ведомств, ведущих представителей законодательной и судебной власти, государственных корпораций и компаний. В прямой беседе с первыми лицами государства журналист Андрей Ванденко поможет читателям лучше понять механизмы государственного устройства России, выяснить причины и мотивацию принимаемых решений, донесет «неказенную» позицию руководителей официальных органов власти по самому широкому кругу вопросов.

АВТОР

Андрей Ванденко

Родился 8 ноября 1959 года в Луганске на Украине. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 1989 года живет и работает в Москве. Свыше двадцати лет специализируется в жанре интервью. Публиковался в большинстве ведущих российских СМИ. Лауреат профессиональных премий.

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