Личное время

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Туры по Транссибирской магистрали вызвали интерес на выставке в Нью-ЙоркеОбщество 30 января, 2:52
Шульц призвал Трампа уважать элементарные ценности ЗападаМеждународная панорама 30 января, 2:45
Масштабная проверка подразделений антитеррора ВВО прошла в пяти регионахАрмия и ОПК 30 января, 2:36
ESPN: "Саутгемптон" хочет арендовать футболиста "Спартака" ТаскиСпорт 30 января, 2:23
"Известия": в МИД РФ настроены на обсуждение восстановления дипотношений с ГрузиейПолитика 30 января, 2:04
Российские саблистки заняли третье место на этапе Кубка мира в Нью-ЙоркеСпорт 30 января, 2:03
Два очка Овечкина помогли команде Столичного дивизиона выйти в финал Матча звезд НХЛСпорт 30 января, 1:56
Трамп: пресса лжет о сути иммиграционного указаМеждународная панорама 30 января, 1:46
Часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018 запустят в ЕкатеринбургеСпорт 30 января, 1:29
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В рубрике «Первые лица» информационное агентство ТАСС ежемесячно публикует интервью российских чиновников, политиков и бизнесменов – руководителей министерств и ведомств, ведущих представителей законодательной и судебной власти, государственных корпораций и компаний. В прямой беседе с первыми лицами государства журналист Андрей Ванденко поможет читателям лучше понять механизмы государственного устройства России, выяснить причины и мотивацию принимаемых решений, донесет «неказенную» позицию руководителей официальных органов власти по самому широкому кругу вопросов.
Родился 8 ноября 1959 года в Луганске на Украине. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 1989 года живет и работает в Москве. Свыше двадцати лет специализируется в жанре интервью. Публиковался в большинстве ведущих российских СМИ. Лауреат профессиональных премий.
31 января 2017, 12:00 (мск)
100 лет со дня рождения Юрия Любимова: программа празднования
31 января 2017, 15:00 (мск)
Событийный туризм: роль в экономике
1 февраля 2017, 12:30 (мск)
Баскетбольный матч молодых звезд в Сочи
1 февраля 2017, 14:00 (мск)
Юрий Грымов о новой жизни театра "Модернъ"
1 февраля 2017, 15:00 (мск)
XXVI соревнования по легкой атлетике "Русская зима"
2 февраля 2017, 11:00 (мск)
ФАС России – о борьбе с картелями
6 февраля 2017, 12:00 (мск)
Руководство партии "Зеленые" – о Годе экологии