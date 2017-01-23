Личное время

We have identified you as a user from North America. Please choose the language version:
Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт ТрампаМеждународная панорама 22 января, 5:30
Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннисуСпорт 22 января, 4:30
Число жертв наезда автомобиля на людей в Мельбурне возросло до пятиПроисшествия 22 января, 3:53
"Коламбус" с Бобровским победил "Каролину" в матче НХЛСпорт 22 января, 3:41
В Нью-Йорке сотни тысяч человек приняли участие в акции протеста против ТрампаМеждународная панорама 22 января, 3:27
Bild: Марин Ле Пен считает, что Евросоюз умерМеждународная панорама 22 января, 3:02
Белый дом: за инаугурацией Трампа наблюдала крупнейшая аудитория в истории СШАМеждународная панорама 22 января, 2:37
Колумбиец Хуан-Пабло Монтойя стал победителем Гонки чемпионовСпорт 22 января, 2:19
IBU продемонстрировал несостоятельность данных комиссии МакларенаСпорт 22 января, 1:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В рубрике «Первые лица» информационное агентство ТАСС ежемесячно публикует интервью российских чиновников, политиков и бизнесменов – руководителей министерств и ведомств, ведущих представителей законодательной и судебной власти, государственных корпораций и компаний. В прямой беседе с первыми лицами государства журналист Андрей Ванденко поможет читателям лучше понять механизмы государственного устройства России, выяснить причины и мотивацию принимаемых решений, донесет «неказенную» позицию руководителей официальных органов власти по самому широкому кругу вопросов.
Родился 8 ноября 1959 года в Луганске на Украине. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 1989 года живет и работает в Москве. Свыше двадцати лет специализируется в жанре интервью. Публиковался в большинстве ведущих российских СМИ. Лауреат профессиональных премий.
23 января 2017, 12:00 (мск)
XXV Международные Рождественские образовательные чтения "1917-2017: уроки столетия"
23 января 2017, 13:30 (мск)
Год российского кино. Итоги
23 января 2017, 15:00 (мск)
VII Московская международная биеннале современного искусства
24 января 2017, 11:00 (мск)
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева – об итогах года в сфере образования
24 января 2017, 13:00 (мск)
Мониторинг экономической ситуации в России: прогноз на 2017 год
24 января 2017, 15:00 (мск)
Международный Кубок РГСУ по шахматам
25 января 2017, 13:00 (мск)
"Киберпонедельник": всероссийская онлайн-распродажа
26 января 2017, 11:00 (мск)
Основные направления налоговой реформы нефтяной отрасли: исследование VYGON Consulting
26 января 2017, 13:00 (мск)
Константин Долгов: презентация списка зарубежных адвокатов
26 января 2017, 15:00 (мск)
Руководство Русского ПЕН-центра – о "расколе" в организации
27 января 2017, 12:00 (мск)
Россия на Венецианской архитектурной биеннале – 2017