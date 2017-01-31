Личное время

Президент США отметил, что запрет не направлен против мусульман, дело в терроре. Он напомнил, что в 2011 году Барак Обама также ввел временный запрет на выдачу американских виз беженцам из Ирака

Один человек погиб и 5 ранены в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Виновница аварии не справилась с управлением и выехала на встречную полосу