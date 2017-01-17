Личное время

We have identified you as a user from North America. Please choose the language version:

English Russian
Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.01:
$ 59.61
€ 63.23
^
Лента новостей
Разделы сайта
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Общий капитал восьми богатейших людей равен состоянию 50% населения мира
2
Порошенко поручил МИД подать иск против РФ в Международный суд ООН
3
Управление СК по Москве проводит новую проверку в отношении Павленского
4
Путин привязал зарплату глав ПФР, ФОМС и ФСС к средней зарплате их подчиненных
5
Тамбовский суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве семьи
6
Московская биржа возобновила торги в 15:20 мск
7
В Москве завершилась церемония прощания с Доктором Лизой
Темы дня
Фото
16
Крушение турецкого Boeing 747 в Киргизии. Фото с места событий
10
Во Владивостоке прошел мастер-класс по купанию в ледяной воде
8
Реставраторы демонтировали фигуры грифонов на Банковском мосту в Петербурге

Главное Москва Фото
режим
МВФ улучшил оценку ВВП России за 2016 год и сохранил прогнозы на два года вперед
Согласно оценкам, в 2016 году российская экономика сократилась лишь на 0,6%, а не на 0,8%, как предполагалось в октябре прошлого года Ислам Муртазалиев
Полиция предъявила обвинение стрелявшему в воздух на парковке в центре Москвы
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве
Общество Минздрав РФ предложил ограничить зарплату руководителей медучреждений 16 января, 16:48
Происшествия Опознаны 15 жертв крушения грузового самолета в Киргизии 16 января, 15:29
Международная панорама Порошенко поручил МИД подать иск против РФ в Международный суд ООН 16 января, 15:47
Общество В РСТ считают, что число туристов в Исаакии сократится после его передачи церкви 16 января, 18:09
Экономика и бизнес Общий капитал восьми богатейших людей равен состоянию 50% населения мира 16 января, 17:24
Экономика и бизнес Московская биржа возобновила торги в 15:20 мск 16 января, 15:25
Происшествия Суд проверит законность ареста Багдасарян за уклонение от обязательных работ 16 января, 18:15
Происшествия Антон Носик оплатил 300 тыс. руб. штрафа за размещение экстремистской статьи в интернете 16 января, 17:06
Москва Эксперт: ситуация с ВИЧ в Москве остается стабильной и контролируемой 16 января, 15:53
Москва Серия мероприятий в память о поэте Илье Кормильцеве пройдет в Москве 16 января, 17:03
Общество Более 14 тыс. человек отпраздновали старый Новый год на катке на ВДНХ в Москве 16 января, 15:58
Москва Москвичи смогут увидеть астероид невооруженным глазом 18 января 16 января, 15:36
Темы дня
Реклама

Политика

Главное Санкции в отношении России Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2017 Разногласия РФ и США в киберпространстве
Идёт загрузка
Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов
Долгов считает, что Обама поздновато "прозрел" насчет отношения к России в мире
16 января, 16:39
Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ
16 января, 13:56
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о кибератаках на российские информационные системы
16 января, 13:00
Власти Крыма подготовили проект резолюции в ООН о нарушениях в украинский период
16 января, 9:54

В стране

Главное Арктика сегодня
Идёт загрузка
"Мир с другой стороны": в новом музее незрячие гиды учат ориентироваться в царстве тьмы
16 января, 17:10
Спутниковый мониторинг белухи и нерпы позволит следить за экологией Карского моря
16 января, 11:43
За сведения о виновных в ранении тигренка в Приморье назначена награда
16 января, 8:29
Во Владивостоке прошел мастер-класс по купанию в ледяной воде
15 января, 15:13

Международная панорама

Главное Кризис в Сирии Палестино-израильский конфликт Победа Трампа на выборах в США Освобождение Алеппо Коррупционный скандал в Южной Корее
Идёт загрузка
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
СМИ: два британских корабля намерены сопровождать авианосную группу ВМФ РФ
16 января, 11:51
Баглан Майлыбаев
В Казахстане за разглашение гостайны задержан экс-замглавы администрации президента
16 января, 10:13
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Пекин не получил приглашение на инаугурацию Трампа
16 января, 10:51
Мухаммед Аллуш
СМИ: представитель "Джейш аль-Ислам" возглавит делегацию оппозиции САР в Астане
16 января, 13:45

Экономика и бизнес

Главное Бюджет 2017-2019 Российский инвестиционный форум – 2017 Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти Развитие МСП в России
Идёт загрузка
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
16 января, 13:00
Борис Титов
Бизнес-омбудсмен Титов посетит инаугурацию Трампа 20 января
16 января, 12:40
"Детский мир" объявил о проведении IPO
16 января, 10:16
Банк России отозвал лицензию у ярославского Булгар банка
16 января, 8:54

Армия и ОПК

Главное Новая техника ВС РФ Экспорт российского вооружения
Идёт загрузка
Российские саперы проверили около 2 тыс. га в Алеппо и обезвредили 24 тыс. боеприпасов
16 января, 12:13
Более двух тысяч российских военных проведут танковые стрельбы в Абхазии и на юге РФ
16 января, 11:19
Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков
Украина проведет проверку на территории РФ в рамках Венского документа
15 января, 2:36
Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа
В Крыму заступил на дежурство зенитно-ракетный полк с С-400
14 января, 11:15

Общество

Главное Изъятие 10 детей из московской семьи Передача Исаакиевского собора РПЦ Антитабачная концепция Минздрава Безопасная жизнь
Идёт загрузка
Путин привязал зарплату глав ПФР, ФОМС и ФСС к средней зарплате их подчиненных
16 января, 14:57
Медведев утвердил правила общественного контроля за деятельностью ЖКХ
16 января, 13:38
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (в центре на втором плане) и заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов (второй слева)
В "Останкине" простились с погибшими в катастрофе Ту-154 журналистами
16 января, 11:13
Заместитель руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяна Барсукова
Двух приемных детей из многодетной семьи передадут сестре приемной матери
16 января, 10:25

Происшествия

Главное Крушение Ту-154 Минобороны РФ Крушение грузового самолета в Киргизии Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске Инцидент со скорой на Камчатке
Идёт загрузка
Петр Павленский
Управление СК по Москве проводит новую проверку в отношении Павленского
16 января, 15:19
Ошибка пилотирования названа основной причиной авиапроисшествий 2015 года на Урале
16 января, 15:16
На месте крушения грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком
В Киргизии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы
16 января, 14:29
Сергей Полонский
Суд в Москве отказался предоставить Полонскому стол в клетку для подсудимых
16 января, 13:35

Спорт

Главное Ралли Дакар Допинг-скандал вокруг российского спорта ЧМ-2018 по футболу Australian Open Массовый спорт
Идёт загрузка
Сборная России может провести сбор перед Кубком конфедераций в одной из европейских стран
16 января, 15:58
Игроки "Медвешчака"
Хорватский "Медвешчак" может покинуть КХЛ по окончании сезона
16 января, 17:22
Вячеслав Аминов
Аминов переизбран президентом Федерации современного пятиборья России
16 января, 16:15
Александр Самедов
"Спартак" подписал контракт с полузащитником Александром Самедовым
16 января, 12:23

Культура

Главное
Идёт загрузка
Кадр со съемочной площадки сериала "Шерлок"
Первый канал расследует ситуацию с утечкой третьего эпизода "Шерлока"
16 января, 15:29
Джон Леннон, Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Ринго Старр, 1964 год
Кто вы из "битлов"? Тест по случаю всемирного дня The Beatles
16 января, 10:55
Путин: Лановому удалось задать и удерживать высочайшую профессиональную планку
16 января, 10:35
Ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Соколов
Реставрация Большого зала консерватории обошлась в 180 млн рублей
15 января, 20:27

Наука

Главное Технологии будущего
Идёт загрузка
Сибирские ученые создали ускоритель для увеличения срока хранения свежих продуктов
16 января, 12:57
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
16 января, 8:51
Ректор МГУ Виктор Садовничий
В МГУ появится новый факультет
15 января, 14:15
Ученые выявили связь перфекционизма и бессонницы
13 января, 16:59

Космос

Главное
Идёт загрузка
ЦЭНКИ назначен генподрядчиком по строительству объектов на Восточном вместо Спецстроя
16 января, 12:12
Новый скафандр вместо потерянного при аварии "Прогресса МС-04" закажут для космонавтов
16 января, 9:36
SpaceX успешно посадила ступень ракеты на морскую платформу
14 января, 21:28
Астронавты установили новые батареи на поверхности МКС
13 января, 19:03
Темы дня
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости
Реклама

Фотогалереи

Первые лица

Дед Мороз: петух не клюнет!

Главный зимний волшебник ─ в спецпроекте ТАСС "Первые лица"

АВТОР: Андрей Ванденко О Проекте
О ПРОЕКТЕ

В рубрике «Первые лица» информационное агентство ТАСС ежемесячно публикует интервью российских чиновников, политиков и бизнесменов – руководителей министерств и ведомств, ведущих представителей законодательной и судебной власти, государственных корпораций и компаний. В прямой беседе с первыми лицами государства журналист Андрей Ванденко поможет читателям лучше понять механизмы государственного устройства России, выяснить причины и мотивацию принимаемых решений, донесет «неказенную» позицию руководителей официальных органов власти по самому широкому кругу вопросов.

АВТОР

Андрей Ванденко

Родился 8 ноября 1959 года в Луганске на Украине. В 1982 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 1989 года живет и работает в Москве. Свыше двадцати лет специализируется в жанре интервью. Публиковался в большинстве ведущих российских СМИ. Лауреат профессиональных премий.

Интервью

Андрей Клепач: возможности для роста у нас есть Главный экономист Внешэкономбанка (ВЭБ) и бывший заместитель министра экономического развития в беседе с ТАСС оценил перспективы российской экономики на ближайшие годы Рената Литвинова: смысла в жизни нет, каждый его назначает себе сам Актриса, режиссер, сценарист и продюсер рассказала в интервью ТАСС о своих проектах, о том, что вгоняет ее в депрессию, и о чуде, которое могло бы вернуть в кино Киру Муратову Дэвид Липтон Дэвид Липтон: Россия справилась с периодом нестабильности в экономике Первый заместитель директора-распорядителя МВФ в беседе с ТАСС оценил темпы роста мировой и российских экономик, отметил грамотные действия Центробанка РФ и сообщил, что думает по поводу отзыва лицензий у небольших банков Владимир Мау Владимир Мау: в новой экономической модели мира важная задача — это найти причины стагнации Ректор РАНХиГС при президенте РФ рассказал ТАСС, когда начнется рост российской экономики, что будет обсуждаться на Гайдаровском форуме — 2017 и какие науки надо изучать, чтобы успешно трудоустроиться Марина Неелова Марина Неелова: я могла бы сыграть любовь Народная артистка РФ Марина Неелова, которая празднует 8 января юбилей, в интервью ТАСС рассказала о жизни, профессии и любви Сергей Поздняков: новые шлемы и "умные" кресла созданы для пилотов ПАК ФА Генеральный директор — главный конструктор НПП "Звезда" в интервью ТАСС рассказал о том, как идет работа над проектами для истребителей нового поколения

Пресс-центр

Реклама будет закрыта через {{$root.tempTimer}}