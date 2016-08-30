Памятную доску судоремонтникам, чинившим корабли северных конвоев, открыли в Архангельске

Памятная доска работникам судоремонтного завода "Красная Кузница", которые восстанавливали в годы войны поврежденные корабли северных конвоев, была открыта в Архангельске. Эта церемония положила начало череде торжественных мероприятий, которые пройдут в столице Поморья в рамках празднования 75-летия прихода в порт первого союзного конвоя "Дервиш", сообщили в пресс-службе облправительства.

"Открытие мемориальной доски - это дань уважения людям, которые подарили нам будущее. В годы Великой Отечественной войны коллектив завода с честью выполнил свой гражданский и патриотический долг, сохраняя и восстанавливая тот флот, который ковал победу", - процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Орлова.

На каменной доске начертано: "Работникам судоремонтного завода "Красная Кузница", обеспечившим ремонт кораблей и судов Северных конвоев 1941-1945 гг.".

"Красная Кузница" - старейшая в стране судоверфь с 300-летней историй. По данным предприятия, в годы войны в заводских цехах было отремонтировано шесть подводных лодок и 40 судов союзников. Кроме того, на "Красной Кузнице" выпускались аэросани, минометы и боеприпасы. В 1942 году с предприятия на фронт ушли сразу 1100 квалифицированных специалистов.

Торжества, посвященные 75-летию прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш" с грузом помощи воюющему СССР, проходят в Поморье с 29 августа по 1 сентября. По данным международного пресс-центра, аккредитовавшего более 200 журналистов, на приглашение отметить юбилейную дату, отдать дань памяти и благодарности морякам откликнулись девять стран - непосредственных участников северных конвоев. В составе иностранных делегаций - британская принцесса Анна с супругом вице-адмиралом Тимом Лоуренсом, послы Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии в РФ, представители дипломатических миссий Польши, Франции, Нидерландов и Исландии.

Всего Архангельск встречает около 500 гостей, в том числе более 30 участников союзных конвоев из Архангельской области, Москвы и Санкт-Петербурга, а в составе британской делегации - около 30 ветеранов и их родственников.