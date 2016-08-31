Митинг, посвященный 75-летию первого союзного конвоя "Дервиш", состоялся в Архангельске

Торжественный митинг, посвященный 75-летию прихода в порт первого союзного конвоя "Дервиш" с военной помощью для СССР, состоялся сегодня в Архангельске. На площади у монумента Победы в центре городской набережной присутствовали делегации девяти стран - непосредственных участников северных конвоев - Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Польши, Франции, Нидерландов и Исландии, передает корреспондент ТАСС.

"Полярные конвои доставляли жизненно важные грузы в суровые дни войны, они сыграли ключевую роль в победе над фашизмом в период с августа 1941 по май 1945 года: около 1400 торговых судов совершали опасные походы в СССР под охраной кораблей Великобритании и США, в общей сложности более 3 тыс. британских моряков, летчиков, союзников погибли, участвуя в полярных операциях, 85 торговых судов и 16 кораблей ВМС были утрачены, - сказала на митинге принцесса Великобритании Анна. - Великобритания и Россия чтут ту жертву, которую принесли участники конвоев. От имени Ее Величества Королевы выражаю слова благодарности ветеранам, особенно хочу отдать дань уважения тем храбрым советским ветеранам, которые сражались рядом с британцами. Жертвы, которые СССР понес, колоссальны, они никогда не будут забыты Великобританией".

Делегация Великобритании стала самой многочисленной из зарубежных участников празднования 75-летия "Дервиша". В ее составе семь ветеранов - участников союзных конвоев с сопровождающими лицами, более 40 музыкантов духового оркестра Королевской морской пехоты, а также принцесса Анна с супругом, вице-адмиралом Тимом Лоуренсом. Принцесса Анна прибыла на митинг в военно-морской форме.

"Северные конвои стали символом необыкновенной стойкости и прямым доказательством того, что в борьбе за свободу и мир к победе приведет только объединение усилий, - подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов. - Мы вместе отстояли право жить под мирным небом".

Во время митинга стоящие на рейде в парадном строю боевые корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота дали протяжные гудки, адресованные ледоколу "Красин" - музею в Санкт-Петербурге, единственному оставшемуся на плаву российскому участнику северных конвоев. Их приветственные сигналы в рамках всероссийской акции "Приветствие ледоколу "Красин" одновременно подхватили более 450 судов, включая 264 корабля ВМФ России, от Тихого океана до Черного моря.

Первый союзный конвой под кодовым названием "Дервиш" прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года. В его составе было шесть британских и один голландский транспорт с оружием и товарами и девять английских кораблей охранения. Они доставили в порт стратегические грузы - 10 тыс. т каучука, олово, а также 3,8 тыс. глубинных бомб и магнитных мин, 15 истребителей "Харрикейн", вспомогательное судно с топливом, 1,5 т форменных ботинок, шерсть, инвентарь, оборудование - всего грузов весом около 25 тыс. т.