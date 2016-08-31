Глава Поморья вручил принцессе Великобритании Анне памятный знак "Дервиш-75"

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Глава Поморья Игорь Орлов вручил Ее Королевскому Высочеству принцессе Великобритании Анне памятный знак "Дервиш-75" в честь юбилея прихода в Архангельск первого союзного конвоя с грузом помощи для СССР. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"На праздничном концерте "Конвой, прорвавшийся сквозь время" в Архангельском театре драмы губернатор Архангельской области Игорь Орлов вручил Ее Королевскому Высочеству принцессе Великобритании Анне памятный знак "Дервиш-75". Памятные знаки в честь юбилея получили ветераны-участники северных конвоев, главы дипломатических миссий, посетившие Архангельск в дни праздничных мероприятий, почетные гости вечера", - говорится в сообщении.
Знак "Дервиш-75" вручается за участие в северных конвоях, мужество и отвагу, проявленные в боях Великой Отечественной войны, большой вклад в сохранение и популяризацию истории арктических конвоев, патриотическое воспитание молодежи. Он носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных орденов и медалей перед ведомственными наградами, отмечается в материале.
Ранее в Генконсульстве РФ в Эдинбурге британские ветераны арктических конвоев получили высокие государственные награды России - медали Ушакова.