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Глава Поморья вручил принцессе Великобритании Анне памятный знак "Дервиш-75"

Регионы Северо-Западный федеральный округ Новости Архангельской области
31 августа, 19:33 UTC+3
Памятные знаки в честь юбилея получили ветераны-участники северных конвоев, главы дипломатических миссий, посетившие Архангельск в дни праздничных мероприятий
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© Пресс-служба правительства Архангельской области

Глава Поморья Игорь Орлов вручил Ее Королевскому Высочеству принцессе Великобритании Анне памятный знак "Дервиш-75" в честь юбилея прихода в Архангельск первого союзного конвоя с грузом помощи для СССР. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На праздничном концерте "Конвой, прорвавшийся сквозь время" в Архангельском театре драмы губернатор Архангельской области Игорь Орлов вручил Ее Королевскому Высочеству принцессе Великобритании Анне памятный знак "Дервиш-75". Памятные знаки в честь юбилея получили ветераны-участники северных конвоев, главы дипломатических миссий, посетившие Архангельск в дни праздничных мероприятий, почетные гости вечера", - говорится в сообщении.

Знак "Дервиш-75" вручается за участие в северных конвоях, мужество и отвагу, проявленные в боях Великой Отечественной войны, большой вклад в сохранение и популяризацию истории арктических конвоев, патриотическое воспитание молодежи. Он носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных орденов и медалей перед ведомственными наградами, отмечается в материале.

Ранее в Генконсульстве РФ в Эдинбурге британские ветераны арктических конвоев получили высокие государственные награды России - медали Ушакова.

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