Президент России отметил героизм участников северных конвоев

Президент России Владимир Путин во Владивостоке в интервью международному информационному холдингу Bloomberg отметил героизм участников северных конвоев "Дервиш".

"Сейчас мы отмечаем юбилей северных конвоев. Мы реально, это не для красного словца я говорю, относимся к участникам северных конвоев как к героям. Они и были такими на самом деле. Мы знаем, в каких условиях они воевали - в тяжелейших. Они каждый раз шли на смерть ради общей победы, и мы это помним", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента о развитии отношений с Великобританией.

Как сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области, совместные арктические морские операции по сопровождению караванов судов союзников со стратегическими грузами для СССР стали первым успешным опытом сотрудничества стран антигитлеровской коалиции перед лицом общей угрозы.

На торжества в честь 75-летия прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш" с военной помощью для СССР, которые прошли в Поморье с 29 по 31 августа, приехали представители девяти иностранных государств, в том числе Ее Королевское Высочество принцесса Великобритании Анна.

Вопрос о праздновании юбилея на самом высоком уровне Владимир Путин ранее обсудил с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Президент поручил главе региона провести мероприятия достойно.

"Эти люди точно заслуживают нашего с вами внимания", - отметил глава государства в разговоре с Игорем Орловым.