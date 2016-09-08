Архангельская и Вологодская области отметили 30-летие стыковки участков трассы М8

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На границе Архангельской и Вологодской областей разместили памятную доску в честь 30-летия стыковки участков трассы М8 "Холмогоры", соединяющих регионы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Поморья.
"К 30-летию стыковки было приурочено завершение капитального ремонта участка дороги в этом месте. Движение по нему открыли символическим перерезанием красной ленточки. По традиции лучших дорожных строителей и мостовиков наградили почетными грамотами. В ознаменование юбилейного события на стеле, расположенной на границе двух областей, разместили памятную доску", - говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, в 1986 году стыковка позволила наладить автосообщение между Москвой и Архангельском. Благодаря соглашениям, достигнутым между правительством Поморья и "Росавтодором", в строительство и реконструкцию М8 за последние годы вложено почти 13 млрд руб.
"Сегодня, как и три десятилетия назад, федеральная трасса М8 "Холмогоры" является ключевой магистралью Архангельской области, имеющей важнейшее экономическое и социальное значение. Дорога создавалась в тяжелых условиях, и это потребовало от участников строительства недюжинных физических сил, настоящего трудового подвига. Мы ценим эту работу, сохраняем результат труда ветеранов-дорожников и продолжаем мероприятия по улучшению транспортной доступности региона, повышению безопасности и комфорта передвижения северян", - обратился к гостям церемонии губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Делегацию Вологодской области на мероприятии возглавил заместитель губернатора Виталий Тушинов.