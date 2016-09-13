Спортплощадка для занятий адаптивными видами спорта открылась в Архангельске

Спортплощадка для занятий адаптивными видами спорта открылась на территории школы №1 города Архангельска, сообщили в пресс-службе правительства Поморья.

"Новая спортивная площадка размером около 1,3 тыс. кв. м появилась на территории школы №1 города Архангельска. Всего в России насчитывается около 20 спортивных площадок для занятий адаптивными видами спорта, но эта стала самой большой", - говорится в сообщении.

Территория объекта разделена на несколько зон: для параворкаута (реабилитационный вид фитнеса для людей с ограниченными возможностями здоровья) и воркаута, сдачи норм ГТО с площадками для отжиманий, прыжков в длину и упражнений с гирями. Здесь же находится детский адаптивный городок, оборудованный специальными качелями и каруселями для детей-колясочников. Каждый блок снарядов имеет поручни и подъемы для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

"Эта площадка – европейского уровня, на которой можно проводить соревнования для людей с инвалидностью, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Вопреки тому, что сегодня демонстрируют развитые страны по отношению к нашим паралимпийцам, мы показываем, что открыты и готовы создавать условия для адаптивного спорта".

Новая универсальная спортивная площадка предназначена также всех любителей активного отдыха и учащихся школы №1. Проект по открытию объекта для занятий адаптивными видами спорта был представлен в рамках фестиваля "Без границ: тело, общество, культура".