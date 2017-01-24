Ученых предложили включить в законотворческую деятельность по развитию Арктики

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ученые должны быть включены в законотворческую деятельность по развитию Арктики. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал председатель совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Вячеслав Штыров.

"Ученым стоит включиться в законотворческую работу и определить в этом разделе необходимые инструменты для развития научных исследований в Арктике, например, льготы для научных учреждений, которые работают на Арктику", - сказал он.

По мнению Штырова, наука может помочь в разработке экологически чистых материалов для использования в Арктической зоне. "Мы должны думать об экологически чистых материалах, которые не загрязняют окружающую среду. То есть в целях и направлениях, которые определены в государственной политике в Арктике, заложены все предпосылки для того, чтобы понимать, что там будет происходить", - добавил он.

По словам Штырова, необходимо думать о материалах для развития в Арктике горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, транспортной составляющей, которая представляет собой Северный морской путь, Северный широтный ход и мобильный транспорт.

Для материаловедов, как пояснил сенатор, основной интерес заключается в том, что будет происходить в восьми новых опорных зонах, которые создаются в интересах развития Арктики. "А это прежде всего традиционные виды деятельности: развитие транспортной инфраструктуры, портовой инфраструктуры, нефтегазового комплекса, редкоземельных полезных ископаемых и так далее. Поэтому если бы у нас сегодня была правильно организована система планирования и прогнозирования, то уже сейчас Министерство экономического развития РФ должно было бы сообщить ФАНО все параметры будущей программы, на основании которой в том числе надо строить научные работы, как прикладные, так и фундаментальные. К сожалению, у нас такой системы не существует", - подчеркнул Штыров.

Он также предложил в рамках работы Государственной комиссии по вопросам развития Арктики поставить вопрос об определении основных научных направлений развития в данной зоне.

Стимул для Арктики

По мнению Штырова, в разрабатываемом новом федеральном законе "О развитии Арктической зоны Российской Федерации" необходимо заложить особые условия не только для предприятий, которые непосредственно ведут хозяйственную деятельность в Арктике, но и для тех, которые обеспечивают их работу.

"Иначе говоря, для предприятий, которые находятся в тыловой зоне. И не только тех, которые являются поставщиками ресурсов, человеческих и технических, но и тех, которые занимаются разработкой конструкторской и иной документации для Арктики. Когда-то мы были передовыми в этом отношении, а сейчас для того, чтобы сделать что-то самим, мы должны будем до винтиков разобрать платформу "Приразломная" и понять, как она устроена", - заявил сенатор.

Планы по развитию Арктической зоны Российской Федерации предусматривают, что в Арктике бизнес должен работать совместно с государством, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, считает Штыров. "Необходимо разработать в проекте федерального закона специальный раздел, стимулирующий предприятия, работающие на Арктику", - пояснил он.

Закон о развитии Арктики

Для регулирования вопросов создания и функционирования "опорных зон" Минэкономразвития разработало законопроект "О развитии Арктической зоны Российской Федерации", Минэкономразвития внесло его в правительство 11 ноября 2016 года.

По словам замминистра экономического развития РФ Александра Цыбульского, законопроект вводит определенные нормы регулирования в Арктической зоне и не выделяет ее из общей юрисдикции российских регионов. В законопроекте будут закреплены понятия и предусмотрены отсылочные нормы для дальнейшего регулирования тех механизмов, которые будут обеспечиваться социально-эконмическое развития в Арктической зоне.

Как сообщал ранее журналистам Цыбульский, окончательный вариант обновленной госпрограммы социально-экономического развития Арктики до 2020 года и дальнейшую перспективу будет внесен в правительство 1 февраля. Ранее Цыбульский также сообщал ТАСС, что предварительный общий объем средств на реализацию программы до 2025 года составляет порядка 233,3 млрд рублей.

До этого в апреле 2014 года была утверждена разработанная Минрегионом России Государственная программа РФ "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу". Она стала единственной "аналитической" госпрограммой, но в ней отсутствовали показатели, целевые индикаторы, график реализации и финансирование. По решению Госкомиссии по вопросам развития Арктики Минэкономразвития совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами подготовило новый проект госпрограммы уже до 2025 года, где сделан акцент на "опорные зоны" развития, на производство и технологии, а также на повышение качества жизни коренного населения.

В рабочем варианте доработанной госпрограммы выбрано восемь географических "опорных зон": "Кольская", "Архангельская", "Ненецкая", "Воркутинская", "Ямало- Ненецкая", "Таймыро-Туруханская", "Северо-Якутская" и "Чукотская". Целью создания "опорных зон" являются производство технических средств и технологий, экологический мониторинг, повышение качества жизни коренных малочисленных народов, реализация информационной политики и другие приоритетные задачи.