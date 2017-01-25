Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На внедрение системы "Безопасный город" на Чукотке потратят 12 млн рублей

В стране Арктика сегодня
25 января, 14:27 UTC+3 АНАДЫРЬ АНАДЫРЬ 25, января. /ТАСС
К 2020 планируется внедрение системы во всех регионах России
Поделиться
Материал из 1 страницы

АНАДЫРЬ, 25 января. /ТАСС/. В 2017 году более 12 млн рублей будет выделено из бюджета Чукотского округа на проектирование в регионе системы "Безопасный город". Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник управления МЧС России по Чукотскому округу Руслан Назаров.

"Сейчас речь идет о проектировании необходимых составляющих компонентов Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) и системы "Безопасный город". На 2017 годы мы запланировали 12 млн рублей. Это те денежные средства, которые будут потрачены на проектирование и планирование. В результате проведенной работы нам станет известно, какая же общая сумма будет необходима для построения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", - сообщил собеседник.

Кроме того, в течение 2017 года планируется дооснащение ЦУКС Чукотского округа, который в прошлом году открылся в городе Анадырь, новейшими системами мониторинга, слежения и прогнозирования ЧС. Планируется увеличить и штат каждой дежурной смены. В нее к концу 2017 года должно будет входить от 3 до 5 человек, которые будут дистанционно координировать работу по ликвидации происшествий и держать связь с едиными дежурно-диспетчерскими службами в муниципалитетах.

Систему "Безопасный город" планируется внедрить во всех регионах России до 2020 года. Она позволит постоянно контролировать работу потенциально-опасных объектов, предприятий ЖКХ, инженерных сооружений, учреждений социальной сферы, транспорта, природную и экологическую обстановку, а также ситуацию на городских улицах и площадях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Интересное
Россия: времена года
Идеолог и создатель премии "НОС" Ирина Прохорова
Лего-треш: почему премию "НОС" вручили книге о демонах
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
2
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
3
В Татарстане пресечена деятельность готовившей теракт на заводе группы
4
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
5
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
6
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
7
Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня
Темы дня
Реклама