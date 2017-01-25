На внедрение системы "Безопасный город" на Чукотке потратят 12 млн рублей

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АНАДЫРЬ, 25 января. /ТАСС/. В 2017 году более 12 млн рублей будет выделено из бюджета Чукотского округа на проектирование в регионе системы "Безопасный город". Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник управления МЧС России по Чукотскому округу Руслан Назаров.
"Сейчас речь идет о проектировании необходимых составляющих компонентов Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) и системы "Безопасный город". На 2017 годы мы запланировали 12 млн рублей. Это те денежные средства, которые будут потрачены на проектирование и планирование. В результате проведенной работы нам станет известно, какая же общая сумма будет необходима для построения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", - сообщил собеседник.
Кроме того, в течение 2017 года планируется дооснащение ЦУКС Чукотского округа, который в прошлом году открылся в городе Анадырь, новейшими системами мониторинга, слежения и прогнозирования ЧС. Планируется увеличить и штат каждой дежурной смены. В нее к концу 2017 года должно будет входить от 3 до 5 человек, которые будут дистанционно координировать работу по ликвидации происшествий и держать связь с едиными дежурно-диспетчерскими службами в муниципалитетах.
Систему "Безопасный город" планируется внедрить во всех регионах России до 2020 года. Она позволит постоянно контролировать работу потенциально-опасных объектов, предприятий ЖКХ, инженерных сооружений, учреждений социальной сферы, транспорта, природную и экологическую обстановку, а также ситуацию на городских улицах и площадях.