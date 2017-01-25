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МЧС обучит коренное население Чукотки правилам безопасности на природе

В стране Арктика сегодня
25 января, 15:35 UTC+3
Ведомство также планирует сфомировать группу добровольных помощников МЧС из представителей народов Крайнего Севера
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АНАДЫРЬ, 25 января. /ТАСС/. МЧС Чукотки и Ассоциация коренных малочисленных народов округа подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого спасатели обучат жителей отдаленных населенных пунктов правилам поведения на природе и методам борьбы с природными и техногенными пожарами. Об этом сообщил ТАСС начальник управления МЧС России по Чукотскому округу Руслан Назаров.

"Соглашение подписано с президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки Анной Отке. Его целью является повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан занимающихся традиционной деятельностью на территории Чукотки, совместная с Ассоциацией профилактическая работа по предупреждению ЧС и происшествий, привлечение внимания жителей к вопросам обеспечения собственной безопасности, безопасности родных и близких", - сказал он, добавив, что, согласно статистике, большинство погибших в тундре - представители коренных народов Крайнего Севера.

В частности, планируется провести обучение добровольных помощников МЧС из числа коренного населения. Спасатели расскажут о тактике ведения поисковых работ в тундре, правилах тушения тундровых и техногенных пожаров. Также будет решен вопрос обеспечения добровольцев страхованием жизни, некоторым снаряжением и топливом. По мнению руководства МЧС Чукотки, волонтеры смогут оперативно реагировать на происшествия, в то время как профессиональным спасателям, чтобы добраться до отдаленного села, может потребоваться более одного дня.

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