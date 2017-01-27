"Летающая лаборатория" Росгидромета изучит облака Арктики

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Самолет-лаборатория Як-42Д Росгидромета примет участие в международном проекте Всемирной метеорологической организации (ВМО) "Год полярного прогнозирования" наряду с двумя британскими, одной немецкой и одной канадской "летающими лабораториями". Об этом рассказал в ходе конференции "Благословенный Север" заведующий лабораторией Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета, доктор физико-математических наук Михаил Струнин.

"Як-42Д исследует восточный сектор российской Арктики: море Лаптевых, Новосибирские острова, Восточно-Чукотское море, Северный Ледовитый океан. Иностранные самолеты проведут собственные исследования. Таким образом, будут произведены параллельные измерения Арктики", - подчеркнул Струнин. Российские экспедиции намечены на весну и осень 2018 года. Цель наблюдений - собрать экспериментальные данные, которые помогут улучшить прогнозы погоды и оправдываемость штормовых предупреждений в полярном регионе.

Среди задач проекта фигурирует изучение строения и состава облаков, ультрафиолетового излучения, получение данных о концентрации аэрозольных и газовых примесей. Работы, проведенные Як-42Д в 2014 году, показали, что, к примеру, загрязнение аэрозольными частицами на полуострове Ямал сопоставимо с ситуацией в московском регионе, рассказал Струнин. В ходе проекта "Год полярного прогнозирования" российские ученые планируют осуществить компьютерное моделирование переноса газовых и аэрозольных примесей в атмосфере Арктики для планирования самолетных исследований.

Летным эксплуатантом самолета-лаборатории Як-42Д является Сибирский Научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина (СибНИА), а обслуживание измерительной аппаратуры и научное руководство исследованиями осуществляет Центральная аэрологическая обсерватория (ЦАО) Росгидромета, сообщает его пресс-служба. Установленное на самолете оборудование позволяет выполнять измерения и регистрацию следующих показателей: температуры и влажности воздуха, скорости и направления ветра, турбулентности, концентраций газовых и аэрозольных примесей в атмосфере, длинноволнового и коротковолнового солнечного излучения и излучения от подстилающей поверхности, радиоактивных загрязнений, микрофизической структуры облаков и электрических характеристик атмосферы, радиолокационной отражаемости облаков.

С начала эксплуатации Як-42Д совершил более 50 исследовательских полетов, сообщил Струнин в ходе конференции, которая состоялась в штаб-квартире Русского географического общества в рамках XXV Международных Рождественских чтений.