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"Летающая лаборатория" Росгидромета изучит облака Арктики

В стране Арктика сегодня
27 января, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Самолет-лаборатория также исследует ультрафиолетовые излучения и концентрацию аэрозольных и газовых примесей в атмосфере
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Самолет-лаборатория Як-42Д Росгидромета примет участие в международном проекте Всемирной метеорологической организации (ВМО) "Год полярного прогнозирования" наряду с двумя британскими, одной немецкой и одной канадской "летающими лабораториями". Об этом рассказал в ходе конференции "Благословенный Север" заведующий лабораторией Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета, доктор физико-математических наук Михаил Струнин.

"Як-42Д исследует восточный сектор российской Арктики: море Лаптевых, Новосибирские острова, Восточно-Чукотское море, Северный Ледовитый океан. Иностранные самолеты проведут собственные исследования. Таким образом, будут произведены параллельные измерения Арктики", - подчеркнул Струнин. Российские экспедиции намечены на весну и осень 2018 года. Цель наблюдений - собрать экспериментальные данные, которые помогут улучшить прогнозы погоды и оправдываемость штормовых предупреждений в полярном регионе.

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Среди задач проекта фигурирует изучение строения и состава облаков, ультрафиолетового излучения, получение данных о концентрации аэрозольных и газовых примесей. Работы, проведенные Як-42Д в 2014 году, показали, что, к примеру, загрязнение аэрозольными частицами на полуострове Ямал сопоставимо с ситуацией в московском регионе, рассказал Струнин. В ходе проекта "Год полярного прогнозирования" российские ученые планируют осуществить компьютерное моделирование переноса газовых и аэрозольных примесей в атмосфере Арктики для планирования самолетных исследований.

Летным эксплуатантом самолета-лаборатории Як-42Д является Сибирский Научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина (СибНИА), а обслуживание измерительной аппаратуры и научное руководство исследованиями осуществляет Центральная аэрологическая обсерватория (ЦАО) Росгидромета, сообщает его пресс-служба. Установленное на самолете оборудование позволяет выполнять измерения и регистрацию следующих показателей: температуры и влажности воздуха, скорости и направления ветра, турбулентности, концентраций газовых и аэрозольных примесей в атмосфере, длинноволнового и коротковолнового солнечного излучения и излучения от подстилающей поверхности, радиоактивных загрязнений, микрофизической структуры облаков и электрических характеристик атмосферы, радиолокационной отражаемости облаков.

С начала эксплуатации Як-42Д совершил более 50 исследовательских полетов, сообщил Струнин в ходе конференции, которая состоялась в штаб-квартире Русского географического общества в рамках XXV Международных Рождественских чтений.

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