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В якутское село Андрюшкино доставят 20 тонн солярки

В стране Арктика сегодня
30 января, 13:29 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
В настоящее время из-за погодных условий в населенном пункте Андрюшкино ощущается нехватка дизельного топлива
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ЯКУТСК, 30 января. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Две машины должны доставить из Среднеколымска 20 тонн дизельного топлива в село Андрюшкино ночью 31 января, сообщил ТАСС первый замминистра ЖХК и энергетики республики Николай Дураев.

"Сегодня из Среднеколымска готовятся к отправке две машины, которые доставят в село Андрюшкино 20 тонн дизельного топлива для дизельной станции и для котельной. К тому времени, когда машины доедут, дорожники откроют зимник. Запасов топлива пока хватает до 20-х чисел февраля", - сказал он.

В селе для экономии ограничивается энергоснабжение, на 10 градусов понижен температурный режим в жилом секторе. "В некоторых домах есть печное отопление, но в основном село отапливается централизованно с котельной. Поэтому, в первую очередь, мы должны накопить запас топлива для нужд котельной", - отметил Дураев.

В селе Андрюшкино проживают более 800 человек, это самый отдаленный населенный пункт Нижнеколымского района, находится на границе со Среднеколымским районом, поэтому зимник пробивается от города Среднеколымска (240 км от села).

Ранее ТАСС сообщал, что дорожники должны открыть зимнюю дорогу к вечеру 31 января. По словам генерального директора "Управления дорог республики" Николая Сивцева, по планам этот зимник должен был открыться 21 января. "Но в связи со сложными погодными условиями в районе зимник сдается с отставанием на 10 дней", - сказал он.

Толщина льда позволяет открыть проезд для транспорта весом до 25 тонн. Работы по пробивке зимника были начаты после новогодних каникул, сложность заключалась в том, что из-за толстого слоя снега лед не промерзал, и дорожники прокладку зимника проводили в несколько этапов. "Вначале вездеходная техника проложила колею, затем легкие тракторы расчищали снег и ждали, когда лед окрепнет для проезда тяжелой дорожной техники. И только после этого тяжелые тракторы расширяли дорогу для проезда транспорта", - рассказал Сивцев.

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