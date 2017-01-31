Власти Чукотки планируют возмещать инвесторам затраты на кредиты

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АНАДЫРЬ, 31 января. /ТАСС/. Власти Чукотского округа планируют возмещать предпринимателям части затрат при оплате процентов по кредитам с 2017 года, сообщила пресс-служба правительства автономии.
"В этом году мы начинаем реализацию абсолютно нового для округа мероприятия. В настоящее время разрабатывается порядок предоставления поддержки, однако уже сейчас определены ее основные условия. В первую очередь мы рассчитываем, что за государственной помощью будут обращаться предприниматели, получившие кредит на строительство или реконструкцию производственных зданий или сооружений, либо на приобретение оборудования в целях создания или развития производства товаров, работ и услуг", - цитирует пресс-служба начальника отдела развития и поддержки предпринимательства департамента финансов, экономики и имущественных отношений округа Алену Пиняеву.
По ее словам, для получения поддержки сумма кредитного договора должна быть не менее 1 млн рублей. Размер субсидии будет определяться из расчета 3/4 ключевой ставки Банка России, но не более 70% от фактически произведенных предпринимателем затрат.