Фармацевты на Чукотке получат господдержку в рамках северного завоза

АНАДЫРЬ, 31 января. /ТАСС/. Власти Чукотки планируют возмещать фармацевтическим предприятиям в 2017 году часть затрат на оплату процентов по кредитам, привлеченным для северного завоза, сообщила пресс-служба правительства автономии.

"В текущем году вносятся изменения в уже действующее мероприятие государственной поддержки по субсидированию части затрат на оплату процентов по кредитам, привлеченным в целях северного завоза 2017 года. Теперь предприниматели Чукотки могут получить компенсацию не только при завозе продовольствия, но и фармацевтической продукции при условии наличия торговой точки", - цитирует пресс-служба начальника отдела развития и поддержки предпринимательства департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского округа Алену Пиняеву.

По ее словам, субсидия предпринимателям, участвующим в северном завозе, предоставляется на возмещение 1/2 ключевой ставки Банка России, при этом она не покрывает привоз бизнесменами табачной и алкогольной продукции.

Летом 2017 года в округе начнет работу первый гарантийный фонд Чукотки, который будет создан на базе некоммерческой организации "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотки". Основной его задачей будет содействие малому и среднему бизнесу в получении необходимого им финансирования путем предоставления поручительства по кредитным договорам, договорам лизинга, договорам о предоставлении банковской гарантии.