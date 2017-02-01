Компания-обладатель лицензии на участок месторождения в Якутии создаст 100 рабочих мест

ЯКУТСК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Компания "Востокинжиниринг" (ГК "ТриАртМайнинг"), обладающая лицензией на участок Буранный на уникальном Томторском месторождении редкоземельных металлов (РЗМ) в арктической зоне Якутии, создаст дополнительные рабочие места в центральной части республики. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор компании Валерий Житняк.

"Компания, помимо развития арктической зоны Якутии в рамках федеральной программы "Развитие Арктики", будет создавать дополнительные рабочие места в центральной части республики - в Хангаласском районе, где будет построен портопункт, причал и дорога для дальнейшей транспортировки добытой в Оленекском районе руды. Будет создано порядка 100 высокооплачиваемых рабочих мест, увеличатся поступления налогов в местный и муниципальный бюджеты, будет развита транспортная инфраструктура, малый и средний бизнес", - сказал он.

По словам Житняка, начало строительства транспортно-логистической инфраструктуры в Хангаласском районе начнется в 2018 году с завершением строительства в 2019 году. "Транспортировка руды речным транспортом будет осуществляться в период навигации с конца июня по конец сентября в объеме 150-180 тыс. тонн, эти перевозки планируется начать с 2020 года", - добавил он.

Как отметил министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев, транспортировка руды по территории Якутии будет находиться на особом контроле. "В результате радиационного мониторинга на месторождении влияния на экосистему не выявлено. Но, тем не менее, к транспортировке руды будут предъявляться особые требования к безопасности и осуществляться строгий контроль", - подчеркнул министр.

На данный момент компания "Востокинжиниринг" завершила геологоразведочные работы на участке "Буранный" Томторского месторождения, которые велись с 2015 года, геологические итоги будут подведены к концу 2017 года. Разработка месторождения начнется в 2020 году с выходом на проектную мощность в 2024 году. Лицензия у компании на разработку участка Буранный до 2034 года.

Проект добычи редкоземельных металлов в арктическом районе Якутии является одним из приоритетных при создании Северо-якутской опорной зоны, область применения редкоземельных металлов обширна: от космических и оборонных технологий до бытовой электроники. Томторское месторождение редкоземельных металлов в Якутии превосходит по своим запасам все известные мировые месторождения и может покрыть промышленные потребности страны. По прогнозам ученых, к 2025 году эти потребности составят 15-16 тыс. тонн в год.