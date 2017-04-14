Якутские власти планируют соединить труднодоступные районы с рекой Леной новой дорогой

МИРНЫЙ, (Якутия), 14 апреля. /ТАСС/. Новую дорогу, соединяющие труднодоступные районы Западной Якутии с рекой Леной, планируют построить местные власти. Благодаря новому транспортному хабу в регионе планируют создать Кемпендяйский кластер, на территории которого, в частности, наладят производство цеолитовых пеноблоков для строительной отрасли, сообщил ТАСС первый заместитель главы Сунтарского района Николай Александров.

"Мы планируем создать Кемпендянский промышленный кластер. Для его развития необходимо построить дорогу протяженностью 300 км, которая соединит труднодоступные районы Западной Якутии с Олекминским портом, расположенным на реке Лена. Сейчас проводим паспортизацию, надеемся этот проект поддержит правительство Якутии. Строительство новой дороги приведет к развитию регионов Вилюйской группы и самого Олекминского порта", - сказал он.

Александров добавил, что Сунтарский район находится в 1000 км от Якутска.

"Дороги, которая бы соединяла нас с рекой Леной, нет. Грузы, которые поступают в порт Осетрово (Иркутская область), направляются в город Якутск, а затем перевозятся в Сунтарский район. В результате стоимость доставки грузов в наш регион - фантастическая: например, стоимость одного шлакоблока в Якутске составляет 80 рублей, его к нам привозят уже по цене в 200 рублей", - пояснил он.

По его словам, Кемпендяйский кластер позволит наладить производство пеноблоков из минерала цеолита, которые по стоимости будут дешевле шлакоблоков и заменят их в строительной отрасли региона. "У нас мощная промышленная площадка. Есть логистические возможности для развития кластера, и строительство новой дороги даст мощный толчок для развития промышленности Западной Якутии", - отметил собеседник агентства.

Сунтарский район был основан в 1803 году. Центром района является село Сунтар, основанное в 1764 году. Территория Сунтарского района составляет 57800 кв. км, в нем 39 населенных пунктов, 26 наслегов (поселков), население - 25,6 тыс. человек.