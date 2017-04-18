В порт Мурманск пришел новый танкер-нефтехранилище дедвейтом 105 тыс. тонн

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МУРМАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Новый танкер-накопитель "Полар Рок" прибыл в порт Мурманск. Танкер принадлежит компании "Коммандит Сервис", входящей в группу компаний "Новый поток".
Как сообщает пресс-службе группы компаний, танкер дедвейтом 105 тыс. тонн будет использоваться как плавучее нефтехранилище для перевалки темных нефтепродуктов. "Группа компаний "Новый Поток" приобрела танкер в 2016 году. Это судно класса Aframax было переоборудовано в Румынии для работы в условиях низких температур Крайнего Севера", - сообщили в пресс-службе.
Танкер заменит в Кольском заливе ранее использовавшееся плавучее нефтехранилище "Кола Бэй" дедвейтом 61 тыс. тонн. Объем перевалки через Мурманск существенно растет. Так, в 2016 году на экспорт через нефтеналивной терминал компании "Коммандит Сервис" было отправлено 1,25 млн тонн темных нефтепродуктов, на 126% больше показателя 2015 года (551 тыс. тонн).
Сейчас на "Полар Рок" оформляются необходимые документы и лицензии.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) существует с 2001 года, первым активом стал Антипинский нефтеперарабатывающий завод (АНПЗ). Сегодня объединяет более 10 компаний нефтепереработки и нефтеперевалки.