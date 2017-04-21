Кадры для "кухни погоды": как работают на арктических метеостанциях

На арктических метеостанциях сотрудники работают и живут вахтами — как минимум по году. Так как незнакомым людям приходится подолгу делить один дом, требования к ним особые: надо учесть и психологические особенности личности, и характер, и привычки. О том, где готовят, как отбирают кадры для арктических метеостанций и откуда съезжаются люди для работы в Арктике, рассказывает ТАСС.

Знакомство на полярном острове

Всех прибывающих морем на станцию имени Федорова (МГ-2 им. Е. К. Федорова — Прим. ТАСС) на севере Вайгача встречают полярные крачки. На галечном берегу у них гнезда. Крачки зависают над тем, кто подошел слишком быстро, и через пару мгновений пикируют, но не нападают, а лишь пытаются напугать, почти попадая крыльями по лицу. Посетители карабкаются на берег к станции, а крачки вьются над ними: издалека кажется, что это огромные комары. Место это вообще летом очень обитаемое: прямо по станции ходят гуси, дикие, конечно. А зайцы из-за лодки наблюдают за белым медведем, который на такую мелочь не обращает внимания. А под ногами цветут камнеломки и ярко-голубые незабудочники, которые за повышенную лохматость — так, наверно, теплее — называют волосистыми.

В 2014 году Людмила Севастьянова участвовала в высадке на остров в составе экспедиции, не подозревая, что Вайгач круто изменит ее жизнь.

"Познакомились с Николаем, он работал на станции Федорова, на Вайгаче и познакомились, а через 7 месяцев Николай приехал в Архангельск, — рассказывает Людмила. — И уже вместе в 2015 году поехали на остров Белый, где отработали год".

Я разговариваю с Людмилой по телефону — сейчас она работает не в дальней Арктике, а на станции МГ-2 Мудьюг острова с тем же названием. Казалось бы, до города рукой подать, но добраться можно только на лодке или зимой — на снегоходе, но не сейчас, когда вот-вот начнется ледоход. После ледохода лето, а летом Людмила с мужем Николаем опять отправятся на арктическую метеостанцию — теперь на остров Визе в северной части Карского моря, того самого, которое за его постоянную ледовитость называют "ледяным мешком". На острове Визе скорее всего нет волосистых незабудочников, как на Вайгаче. А вот полярные крачки до него, возможно, долетают.

Ехать через полстраны

История Людмилы не самая типичная.Чаще на станции едут выпускники Новосибирского геофизического колледжа, а кроме этого Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды привлекает кадры из Туапсинского и Алексинского гидрометеорологических техникумов. Людмила закончила в Архангельске географический факультет Северного Арктического федерального университета и какое-то время работала в САФУ.

"Метеостанция — это курорт по сравнению с САФУ, — смеется Людмила. — Все размеренно, по часам, по будильнику, но нет суеты. Очень жалею, что раньше не посвятила себя метеорологии, не знала, что есть такие станции". Девушка говорит, что осваивать специальность было очень интересно и сейчас она при любой возможности читает атласы, книги, наставления, чтобы понимать и уметь больше.

Как можно дальше на Север

"Вот мы с вами разговариваем, а у нас минус 6 и ветер порывами до 20 метров в секунду. Сейчас надо идти за 800 метров в приборе ленточку менять", — это начальник метеостанции МГ-2 Сосновец Владимир Зотов издалека начинает отвечать на мой вопрос, остаются ли молодые работать на станции. Сам он работает метеорологом с 1984 года, на разных станциях от Тикси и реки Яны до Белого моря, а на острове Сосновец с 2009 года.

На Сосновце, у Терского берега Белого моря, летом тоже дует сильный ветер, но ему все же не удается сдуть нежные цветки морошки, которая прячется в низинках. Среди морошечных зарослей проложены деревянные мостки. Они петляют от метеостанции среди брошенных строений бывшей воинской части и выходят к маяку. На острове живут маячники и сотрудники метеостанции.

"Вот представьте, приезжает девочка, которая закончила в Новосибирске училище, она будет получать 10 тысяч, если у нас, например, будет полный штат. Сейчас мы работаем втроем при штате пять человек. И маячники тоже работают втроем, а на маяке тоже штат пять сотрудников", — продолжает Владимир Викторович. Он считает, что троих на станции достаточно.

"Три человека — нет никаких проблем, как появляется четвертый — начинаются проблемы: если девочка — одни, если мужчина — другие. Поэтому оптимально — это трое", — делает вывод начальник станции.

Молодых он отправляет подальше, то есть совсем на Север.

"У нас здесь нужно и воду таскать, сегодня две печки топили, а порой и четыре нужно топить. Лучше уж ехать как можно дальше в Арктику, там, где станции благоустроенные, нет проблем с водой".

Сам Владимир Викторович с Поволжья, в армии служил радистом в Тикси, а на метеоролога выучился на курсах полярных работников, которые проводились при Московском гидрометеорологическом техникуме.

"А сейчас я живу в Нижнем Новгороде", — сказал он мне.

Пары приветствуются

Как поясняют в Севгидромете, при подборе работников на полярные станции учитывается не только наличие специального гидрометеорологического образования, опыта работы, но и склад характера, наклонности, приспособляемость к условиям замкнутого пространства и небольшого коллектива, умение преодолевать трудности.

"Штат станции составляют, как правило, пять-семь человек, которые живут вместе целый год, а то и больше. Именно поэтому в этой работе особенно приветствуются семейные пары, — рассказывает начальник отдела кадров Северного УГМС Ирина Анисимова. — За последние годы построено много новых современных зданий метеостанций. Работа достаточно интересная, для быта у людей есть все необходимое, из развлечений — интернет, телевизор, библиотека. Тем не менее, не все выдерживают такую жизнь, сотрудников приходится заменять, переводить на другие станции. Особенно текучесть кадров имеет место среди молодежи".

За весь штат

"Кадров не хватает, молодежи мало. У нас на Юросе все пенсионеры, — говорит техник-метеоролог Анатолий Исупов. — Зарплата маленькая. Вот на северах, там да, коэффициент за совмещение".

Анатолий Владимирович с 1974 года работал и в Коми, и на Северном Урале, и на полярных станциях, материковых и островных. Сейчас в Архангельске, там, где и начинал. Искал после армии работу радиста. В итоге на шести метеостанциях поработал начальником. С нежностью вспоминает самую первую, ныне закрытую "Таежную" в 120 км от Ухты.

"Там был больше трех лет. Глухомань, грибы-ягоды, охота-рыбалка".

На вопрос, можно ли "на северах" заработать, вспоминает станцию на мысе Белый Нос.

"Работали вдвоем, а штат 11 человек. Совмещение у меня было 400% и у напарника 450%. За год заработал на однокомнатную. Но нужно работать неполным штатом".

Сейчас на МГ-2 Белый Нос сотрудников больше. Супруги Николай и Валентина Бибекины приехали работать в Арктику с Алтая.

"Мы там в деревне жили, я на местной метеостанции работала. 8 лет назад подала заявку в управление — хотим на Север. Нам дали добро и предложили Канин Нос, — рассказывает Валентина, — родственники, понятно, в шоке были. А что? Дочь выросла, решили жизнь разнообразить маленько".

На день полярника в мае прошлого года на Белый Нос впервые за много лет пришел белый медведь. Обычно они на станцию не заглядывают — их тропа в 10-15 км. Анатолий Исупов вспоминает, что если на Вайгаче у него медведь и окно разбивал, то на Белом Носу ему про них лишь рассказывали ненцы, которые говорили, что загнали медведя в море.

Над метеостанцией на Белом Носу весной, которая начинается в июне, проходят трассы гусей. А еще чаще здесь можно увидеть леммингов: когда идешь по метеоплощадке, они разбегаются из-под ног.

Не туристы

Людмила Севастьянова сейчас учится в аспирантуре. Тему выбрала "Развитие арктического туризма". Хотя уж она-то на Арктику смотрит глазами совсем не туриста, да и остров Визе не лежит на пути туристических рейсов.

"Я думаю, что каждый должен побывать в Арктике", — уверенно говорит она, хотя признается, что родственники ее интерес не особо разделяют, но согласны, что профессия метеоролога уважаемая.

"Я для многих остаюсь непонятой. Я слышала, что Арктика не всех принимает, муж рассказывал, что многие не могут. У меня единожды было — это когда я увидела белого медведя, мы пошли брать пробы ночью на берег, а он спал в ложбинке, — голос Людмилы начинает чуть звенеть, — я человек эмоциональный, но сдержалась, понимала, что кричать нельзя, прошли метрах в пятнадцати. Потом руки тряслись, было много слез. Но я не представляю себя без Арктики, это моя жизнь, я буду работать там всегда! "

Средний возраст сотрудников арктических метеостанций Севгидромета 45–55 лет. Управление находится в Архангельске, а кадры для территории от беломорского побережья до Хатанги готовят в Новосибирске и Туапсе. С 2018 года в технологическом колледже Императора Петра I Северного Арктического федерального университета в столице Поморья начнут готовить техников-метеорологов, в том числе и для станций в Арктике.

Ирина Скалина