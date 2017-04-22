Рыбник и пендель: о чем говорят архангельские рыбаки и моряки

В словаре профессиональных жаргонизмов речи моряков и рыбаков, который издал Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), авторы собрали не только специальные термины и выражения, используемые моряками торгового и тралового флота, но и характерные слова, связанные с морской и рыбной тематикой, услышать которые можно не только на Севере России. Многие из них стали общеупотребительными.

"Мы постарались внести этимологические справки о некоторых словах, происхождение слов. У многих слов содержится историческая справка", — рассказала профессор кафедры русского языка и речевой культуры САФУ, редактор этой части словаря Татьяна Сидорова.

Рыбник без рыбы, и рыба не рыба

В словаре представлены слова, которые имеют несколько значений, причем если одни общеупотребительные, то другие узкоспециальные и неожиданные для обычного горожанина. Рыбник — это не только пирог с рыбной начинкой, но и место, где много рыбы. Но в северных регионах оно употребляется еще и как обозначение места, где много всего — например ягод и грибов. Этому есть объяснение. "У нас на Севере рыба — это основная еда, и если в других местах говорят "хлебное место", то у нас это рыбное место — там много чего угодно", — поясняет Сидорова.

Есть выражения: "вместо рыбы ловят хек" или "рыбы нет, один минтай". Эти виды за приличную рыбу не считали. Только треска или сельдь, может быть, пикша. Палтус тоже за рыбу не считали Татьяна Сидорова профессор кафедры русского языка и речевой культуры САФУ

К рыбе у поморов особое отношение. Уважительным "рыба" называли либо треску, либо семгу — в общем значении. А "рыбина" — это одна семга. "Есть выражения: "вместо рыбы ловят хек" или "рыбы нет, один минтай". Эти виды за приличную рыбу не считали. Только треска или сельдь, может быть, пикша. Палтус тоже за рыбу не считали", — говорит автор.

Слова, которые нельзя называть

В книге представлены в том числе слова, которые ни в одном значении литературными не являются, однако у них есть пристойные синонимы, например "пендель" или "сидушка". "Сидушкой" называют пластиковый мат для сидения, без которого в Арктике даже летом никак. А вот рыбаки этим словом называют человека, "который подсаживается к рыбаку, уже наловившему рыбы, мол, он удачливый рыбак, почему бы к нему не подсесть и не половить рыбки", — говорит Татьяна.

Ругательных выражений, часто шуточных, но порой и грозных, в издании довольно много. "Сгноить в пайолах" — "разобраться с кем-то". Пайол — это съемный настил: деревянная или металлическая решетка на дне шлюпки или трюма для предотвращения повреждений. Под пайолом скапливаются льяльные (загрязненные нефтепродуктами) воды и грязь.

"Довольно опасное предупреждение получается", — говорит автор и приводит еще одно слово, которое употребляют на побережье Белого моря для названия настила, — "телгас" или "тёлдас". Его используют только рыбаки-любители по отношению к шлюпочной детали.

Или слово, которое давно стало общеупотребительным, но происхождение которого тоже "рыбное". В финском языке lohi означает "семга" или "лосось", по-поморски лох — это лосось в период нереста, когда тело рыбы истощено, он меняет окраску и покрывается пятнами неправильной формы.

"Он становится несуразным, перестает бояться опасности, — говорит Сидорова. — Есть глагол "лошать" — "менять окраску". Таким образом произошло сужение значения, в отличие от финского языка".

А пингвином в Архангельской области называют любителя зимней подледной рыбалки.

Все стадии тюленя

Очень большое значение для зверобойного промысла имел цвет и качество шкурки тюленя. Лысуном называют взрослую особь гренландского тюленя, у поморов было общее название "лыс" для всех видов этих морских млекопитающих: нерп, морских зайцев. А вот детенышей называли по-разному.

"После рождения он зеленец, зеленая шкурка не годится, ее не берут. Потом он в белька превращается. Белек — это хорошо для промысла, — перечисляет автор словаря. — Потом он превращается в келка, хохлушу, а затем в серку. Все названия связаны со значимостью этого меха для промысла. Мех был фактором, определяющим, отлавливать или не отлавливать животное".

Слова для ветра, льда и времени

Северные моряки и рыбаки придают ветру большое значение и используют более 200 слов для обозначения видов ветра и разных состояний воды. До сих пор в ходу выражение "Ветер в харю, а я шпарю".

Татьяна Александровна приводит пример, что в значении "сильный встречный ветер" моряки говорят "мордотык". Большое значение придается и льду, его форме, толщине, цвету.

Есть глагол "лошать" — менять окраску. Лох становится несуразным, перестает бояться опасности. Таким образом произошло сужение значения, в отличие от финского языка Татьяна Сидорова профессор кафедры русского языка и речевой культуры САФУ

"Общепринятое значение слова "склянки" — судовые песочные часы, или "склянкой" еще называют временной промежуток — полчаса. А поморы слову "склянка" придают собственное значение: блестящая, легко ломающаяся корка льда", — приводит пример еще одного "морского" слова Сидорова.

"Черти", "папа", "дракон" и "дед"

Членов экипажа тоже называли по-разному. Например, "черти" — это члены машинной команды, они все время в копоти и мазуте, постоянно возятся с техникой, что-то чинят — потому и "черти".

"Установка на судах, — говорит Сидорова, — уважительное отношение к старшим по должности, по возрасту. Старший механик — очень уважаемая должность, его называли "дед", для этого мужчине совсем необязательно быть пожилым. Электромеханик — это "светило". А капитана называют "кэп" или "папа". Боцмана за суровый вид могут называть "драконом" или "шкурой".

Все эти слова вошли во второй том "Словаря народно-разговорной речи Архангельска", изданный САФУ. Первый том был издан в 2013 году и был посвящен городским просторечиям. Следующий том будет называться "Молодежный жаргон Архангельска".

Ирина Скалина