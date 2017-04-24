Вышел заключительный том Поморской энциклопедии, посвященный Архангельскому Северу

АРХАНГЕЛЬСК, 24 апреля. /ТАСС/. Вышел пятый - заключительный - том Поморской энциклопедии "Города, районы, люди Архангельского Севера". Об этом сообщает пресс-служба Северного Арктического федерального университета (САФУ).

"В книге впервые под одной обложкой представлены комплексная характеристика городов и районов (Архангельской - ред.) области, их современные границы, история, экономическая обстановка, социальное развитие", - говорится в сообщении.

Кроме Архангельской области, часть статей издания посвящена Ненецкому автономному округу. В книге 1007 страниц и 2900 статей, например, во втором томе "Природа Архангельского Севера" было 607 страниц, в четвертом - "Культура Архангельского Севера" - 669 страниц. В написании энциклопедии приняли участие 1030 авторов, книга содержит 2030 иллюстраций, из которых 616 цветных. Большое внимание в издании уделено арктическим территориям региона.

"Впервые в издании максимально полно представлена Новая Земля: от истории и до сегодняшних дней, включая полигон, а также Ненецкий автономный округ", - пояснила ТАСС главный редактор редакции Поморской энциклопедии Валентина Базаркина. Работа над пятым томом продолжалась девять лет, причем в 2014 году статьи были представлены на общественное обсуждение, после чего было внесено более 300 правок. Для нового тома редакция собрала информацию о 6 городских округах, 19 муниципальных районах Архангельской области, городском округе Новая Земля и Ненецком автономном округе.

"Если в предыдущих томах основная масса авторов работала в Архангельске, то здесь нужно было много работать с авторами, которые находились в районах, причем часто труднодоступных. Много авторов непрофессиональных - это краеведы, библиотекари, архивисты, которые впервые столкнулись с такой работой, с написанием статей, поэтому приходилось вносить много правок. Некоторые районы отнеслись очень серьезно: Мезенский, Красноборский, Верхнетоемский ", - сказала Базаркина.

Работа над пятитомной Поморской энциклопедией началась в 1993 году по инициативе ученых Поморского государственного университета. Первый том "История Архангельского Севера" вышел в 2001 году. Следующие были посвящены природе, экономике и культуре региона. Официальная презентация пятого тома состоится 29 мая в САФУ.