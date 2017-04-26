Доставка грузов в Якутию в рамках зимнего завоза завершится к 10 мая

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ЯКУТСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Опережающий завоз грузов в арктические и северные районы Якутии будет завершен 10 мая. Осталось доставить еще порядка 25 тыс. тонн в четыре района республики, сообщили ТАСС в Министерстве ЖКХ и энергетики региона.
"Осталось завести грузы, в основном топливо - нефть, уголь, дизель - в объеме около 25 тыс. тонн в четыре арктических района. Полностью завоз планируем завершить к 10 мая", - отметили в министерстве.
На данный момент завезено 591,5 тыс. тонн грузов в труднодоступные и отдаленные местности Якутии.
"Кроме того, мы скорректировали план завоза, часть грузов будет доставлена до пунктов назначения водным путем в период первого этапа навигации, который начнется в мае", - сказали в ведомстве. Так, в период навигации остатки топлива в объеме 32 тыс. тонн будут завезены в Момский, Усть-Янский, Томпонский районы.
Ранее сообщалось, что сложная погодная обстановка - аномально теплая зима и обильные осадки - стала причиной позднего открытия зимников в арктической группе районов.
Зимники вместо четырех месяцев действовали на протяжении всего двух месяцев, и за этот короткий период необходимо было завести топливо для дизельных электростанций и котельных. Кроме того, ситуация усложнялась нехваткой денежных средств в бюджете республики, чтобы расплатиться с водителями, которые задействованы на завозе, но на данный момент этот вопрос решен.
Всего в арктической зоне Якутии живет около 70 тыс. человек, что составляет 7% населения республики. Жители занимают территорию площадью 1,6 млн квадратных метров, что составляет 50% территории всего региона.