Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером

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Оленевод Ваня Ного – миллионер с 12 лет. Все поколения его семьи родились и жили в ямальской тундре. Он метис — в крови смесь ненцев, хантов и зырян, все они относятся к малочисленным народам Севера. Но основной семья Ного считает зырянскую национальность, поэтому все члены семьи православные, а не язычники, и в чуме есть даже красный уголок с иконами.
Когда Ваня учился в 4-м классе, умер отец. Кому принимать стадо, вопросов не возникло. Теперь, в свои 23 года, "северный олигарх" приумножил наследство и даже не думает менять свои богатства на блага цивилизации и переезжать на "большую землю". Сейчас для него главная забота — роды важенок (важенка — самка оленя — прим. ТАСС), ведь капитал молодого миллионера зависит не от биржевых курсов, а от здоровых телят. Один день из жизни миллионеров — в репортаже ТАСС.
Чтобы добраться из Салехарда до стойбища семьи Ного, нужно проехать всего около 30 км на вездеходе с большими колесами. Абсолютное бездорожье, водитель ориентируются по GPS-координатам и руслу реки Полуй. О весне в тундре говорит только яркое солнце и небольшие полыньи на льду. Спустя два часа перед нами появляется стойбище — два чума, около десятка нарт, пять собак, одна кошка и домашний олень Авка.
Иван Ного — один из самых молодых оленеводов. Ему 23, и почти полжизни он в одиночку управляет стадом оленей. "Когда умер батя, мне пришлось оставить школу и заниматься хозяйством. Мать и младшую сестру нельзя было бросить", — говорит он. Профессиональным навыкам мальчика обучал дядя — Василий.
Спрашивать у кочевников, сколько у них оленей — моветон. "Мы же их не считаем каждый день. У нас бригада, на 5 оленеводов и 3 чумработницы в общей сложности более 2,5 тысяч животных, из них полторы тысячи — это совхозные олени, которых мы выпасаем и получаем за это ежемесячную зарплату на карточку, остальное — частное. Мне от деда и отца досталось около 200 голов, может, и больше", — нехотя отвечает Ного.
В прошлом году с продажи оленей на забой он купил импортный снегоход, которым гордится.
"Один олень оптом выходит примерно на 12 тыс. рублей. Продавать на рынке по килограммам выходит дороже, но мне некогда ездить в город и целыми днями торговать, у меня забот в тундре много", — делится Иван.
"Еще мы продаем панты — это оленьи рога, наполненные кровью. Летом сдали около 600 кг рогов, это чуть больше 800 тысяч рублей. Оленей загоняем в корали (загон — прим. ТАСС), ловим и отпиливаем рога", — поясняет оленевод.
— А им не больно?
— Никогда не спрашивал, — улыбаясь, говорит Ного. Неприятно, наверное, они брыкаются. Но потом на следующий год отрастают новые.
Друзья, не жившие в тундре, завидуют Ване. "Многие из городов говорят, что я миллионер, — немного краснея, говорит молодой оленевод. — Да, можно и так сказать. Но я никогда не продам разом все свое стадо, потому что умею жить только в тундре. В город переезжать не хочу, не резон, в тундре круче".
По его словам, самая большая проблема для него сейчас — найти невесту. "Да, она должна быть из семьи оленеводов. Русская-то мне зачем? Она ни чум собирать, ни шить малицы (национальная одежда из оленьей шкуры — прим. ТАСС) не умеет, умрем с голода в тундре. Надеюсь, что на дне оленевода с кем-нибудь познакомлюсь. Потому что в апреле мы начнем каслание, пойдем с оленями на север", — добавил Иван.
Руководит бригадой, где живет Ваня, тот самый наставник — дядя, которому в этом году исполнилось 50 лет. "Я родился в этих краях, отпусков и выходных у нас нет. Кроме тундры ни черта не видел, только в молодости два года отслужил в Советской армии в Пензе. Тогда для меня многое было в диковинку, но после сразу вернулся в тундру, потому что надо было помогать родителям", — говорит он.
По словам опытного кочевника, быть оленеводом XXI века гораздо проще, чем даже 15 лет назад. "В нашу молодость мы передвигались только на нартах или на лыжах, а теперь они (указывая на сына и племянника) даже понятия не имеют, как быть без снегохода. Когда не стало моих двух братьев, я стал помогать снохам и их старшим сыновьям. До сих пор живем одной семьей. У меня самого пятеро детей, уже есть внуки. Молодежь сейчас в интернате на учебе, приезжают только на лето", — поясняет Василий.
В это время года — поздней зимой и весной — оленеводы живут около больших населенных пунктов. "Чум у нас стоит здесь, а стадо пасется в 40 км отсюда. Каждый день мы ездим туда, чтобы проверить оленей. В этом году мало снега, поэтому росомахи не нападают. А когда снег глубокий, олень копает сугробы в поисках ягеля и ничего не слышит, в этот момент может напасть росомаха и отрезать шею", — объясняет оленевод.
"Оставлять оленей так далеко мы не боимся, потому что сейчас браконьеров не осталось. У каждого животного есть бирка и клеймо, даже если они спутаются с другим стадом, то оленеводы сами возвращают "потеряшек"", — уточняет он.
Из благ цивилизации в семье Ного — электрогенератор, от которого питается уличное освещение около чума, телевизор, спутниковый телефон. "Мы же не бестолковый народ, у нас есть и сотовые телефоны. Зимой, когда мы около городов — ловит связь, созваниваемся с родственниками, молодежь даже в интернет выходит. А летом полгода, когда уходим на север, нет связи, только спутниковый телефон", — уточняет Василий.
Из угощений на столе — свежие огурцы, помидоры, сметана и конфеты, но основные блюда — морошка и брусника в сахаре, тушеная оленина и малосол из щекура. "Больше всего мы едим мясо и рыбу. Но сами мы не рыбачим, поэтому меняем "мах на мах", кило рыбы на кило мяса. На лето берем в магазинах непортящиеся продукты, в том числе и лапшу быстрого приготовления, потому что долгое время находимся вне "большой земли"", — отметил он.
"Когда я был маленьким, даже не знал, что такое яблоки. Теперь они и бананы круглый год едят, даже арбузы! Но мы не толстеем, потому что много двигаемся", — добавляет Василий.
Уже в конце апреля начнется "великое переселение". "Сказать, сколько километров мы проходим, точно нельзя. Олени же не идут прямиком, у них свои тропы. Вот сейчас мы около Салехарда — это Европа, а двинемся в сторону Воркуты — в Азию", — сказал старший Ного.
Семьи Ного вспышка сибирской язвы, которая была летом 2016 года, не коснулась. "Мы только слышали от других оленеводов об этой болезни по телефону, наши олени были в этот момент от очага очень далеко. Правда, когда сдавали животных и панты на переработку, ветеринары брали анализы на наличие заразы. У некоторых сжигали рога, когда обнаруживали даже подозрение на язву", — рассказывает Иван.
Опытный оленевод вспоминает, что раньше стадо прививали от болезни. "Но последние 15 лет перестали. В этом году перед касланием нам необходимо загнать всех животных в корали, чтобы ветеринары смогли поставить вакцину. Правда, говорят, что многие животные не справляются и дохнут, слабенькие становятся. Но иначе у нас мясо не возьмут", — объясняет старший Ного.
"В эту зиму мало снега, и это хорошо для животных, потому что они успели разжиреть. Почему? Все просто — мало снега, оленям проще доставать себе траву, тратят не много сил. В мае начнется отел, ждем сильный и здоровый приплод", — говорят оленеводы.
После вспышки сибирской язвы в ЯНАО создают дорожную карту оленеводства, так как выяснилось, что сейчас на территории региона выпасается слишком много животных — более 770 тыс. голов. "Мы готовы сокращать стадо, главное, чтобы платили такие же деньги за мясо. А перевыпас есть, иногда даже приходится сражаться за пастбища, особенно с частниками. Но этим занимается руководство совхоза, ругаться в тундре нет привычки", — резюмировал молодой оленевод Ваня Ного.
Алина Имамова