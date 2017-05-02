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Все зимние дороги НАО будут закрыты с 4 мая

В стране Арктика сегодня
2 мая, 18:00 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 2, мая. /ТАСС

Решение о закрытии зимних дорог на территории округа принято для сохранения целостности оленьих пастбищ и связано с потеплением

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АРХАНГЕЛЬСК, 2 мая. /ТАСС/. Все зимние сезонные дороги в Ненецком автономном округе будут закрыты с 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации.

"В четверг, 4 мая вступит в силу постановление администрации НАО "О запрете движения механических транспортных средств по зимним дорогам в тундровой и лесотундровой зонах на территории Ненецкого автономного округа. С этого дня на территории региона будет запрещено движение транспорта по всем зимникам", - говорится в сообщении.

Согласно окружному закону, передвижение по землям, занятым оленьими пастбищами, на гусеничной технике и ином грузовом транспорте в период отсутствия устойчивого снежного покрова наказывается штрафом: для граждан - от 1000 до 2500 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 30 000 до 100 000 рублей.

Решение о закрытии зимних дорог на территории округа принято для сохранения целостности оленьих пастбищ и связано с потеплением. В НАО, по данным Севгидромета, в ближайшее время ожидается ночью от -1 до -6 градусов, днем до +4. В прошлом году запрет на движение по зимним сезонным дорогам был введен 23 апреля.

Сезонная зимняя дорога, соединяющая Ненецкий автономный округ с другими регионами, - зимник Нарьян-Мар - Усинск - в этом году был закрыт 25 апреля.

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