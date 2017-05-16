До лечебной грязи — на вертолете: какие богатства скрыты в таежных районах Якутии

Сунтарский улус (район. — Прим. ТАСС) расположен в одной тысяче километров к западу от Якутска и на еще более значительном расстоянии от “большой” России. В годы Великой Отечественной войны на эти территории возлагались большие надежды: одно из главных природных богатств Западной Якутии — соль, тогда еще дефицитная в стране.

Есть в Сунтарском районе и уникальные озера с грязью, которая, как утверждают местные врачи, излечивает даже бесплодие.

В четырех часах от алмазной столицы России

Добираться до природных богатств Западной Якутии лучше всего на автомобиле. Путь от алмазной столицы России — города Мирный — до Сунтарского района занимает порядка четырех часов. Путешествие проходит по федеральной трассе "Вилюй". Это "пустая" и очень необычная дорога. По обочинам нет уличных фонарей и рекламных баннеров. Местами сильно трясет. Водители говорят: асфальт здесь укладывать бесполезно, он не выдерживает климата. Поэтому осенью всю грязь и камни просто разравнивают дорожной техникой, создавая сравнительно гладкую поверхность.

Еще здешние автомобилисты травят байки про переходящих дорогу медведей или волков. На самом деле животные к трассе не подходят — боятся нечастых машин.

Жизнь по-сунтарски

Сунтар — село небольшое, расположенное на берегу реки Вилюй. Население — 13 тыс. человек. На первый взгляд это якутское село ничем не отличается от остальной российской глубинки — жизнь здесь течет размеренно и спокойно.

Архитектура тоже патриархальная — много старых деревянных домов. Жители этих домов разводят коров, которые выглядят не совсем привычно — из-за сурового климата они покрыты густой и длинной шерстью.

Есть в Сунтаре магазин с низкими ценами, работают кафе, под которые приспособлено несколько жилых домов. В центре, как обычно, памятник Ленину, а еще в селе есть аэропорт, который из-за десятка железных ангаров больше похож на гаражный кооператив с "кукурузником" на постаменте.

Легенды Сунтарского района

Руководитель местного архива, историк и краевед Аркадий Яковлев говорит, что Сунтар — особое место не только в Якутии, но и в стране, однако чтобы это понять, нужно хорошо изучить информацию о населенном пункте, затерянном в якутской тайге. Для подтверждения своей теории Яковлев в небольшом сельском архиве изучил множество документов.

"Наш район — одно из самых старых этнических мест в мире. Население Сунтарского района более чем на 97% — якуты, — показывает Яковлев официальный документ о национальном составе улуса. — Другие народности, например сосланные сюда до революции башкиры и татары, корейцы и китайцы, впитали в себя культуру якутов, выучили язык. А куда деваться, когда все на якутском говорят. Волей-неволей на нашем заговоришь".

По словам Яковлева, все легенды о происхождении Сунтарского района находятся в альбомах, созданных краеведами вручную, с пометами на полях. Из альбомов узнаешь, что эти земли первыми заселили предки юкагиров, занимавшиеся рыболовством и охотой. В X веке предки эвенков — тунгусы — начали заселять современную территорию улуса, привнеся в край оленеводство.

Позже за эти земли между тунгусами и якутами начались столкновения, которые однажды привели к тому, что часть местных жителей погибла в озере. С этим связано появление названия этих мест. Когда они тонули, они стали кричать "сунтар", что в переводе с эвенкийского языка означает "глубокое".

"Отсюда и пошло название села Сунтар и Сунтарского улуса. Еще по одной легенде, название села связано с местной могущественной шаманкой, о которой люди до сих пор предпочитают не говорить ночью, так как шаманов в темное время суток лучше не тревожить", — пояснил местный краевед.

Официальная история села начинается в 1764 году, когда протоиерей Василий Попов достроил первый на западе Якутии православный храм во имя Пресвятой Богородицы. Без легенд не обошлось и тут.

"Священник Попов был беден и не мог построить храм. Однажды он увидел, как девочка-якутка играет блестящими кружочками, и спросил, где она их нашла. Они пошли на то место и выкопали клад — три пуда серебра, на которые Попов и построил храм. Позже его потомок Егор Попов, родом из нашего села, составил первый якутский алфавит. Таким образом, ребятишек стали обучать церковной грамоте на якутском языке", — подчеркнул Яковлев.

Сейчас весь накопленный исторический материал местные краеведы пытаются оцифровать, чтобы он был доступен сунтарской молодежи, а историю в Сунтарском районе очень любят. Одних только музеев тут 35. Почти каждый взрослый житель Сунтара не просто знает историю своего края, но и может организовать экскурсию по местным достопримечательностям.

В дополнение к имеющимся музеям в 2016 году начали строить Духовно-культурный центр имени Кыыл Уола — Сергея Афанасьевича Зверева — известного якутского писателя, поэта, мелодиста и певца. Открыть центр собираются в 2019 году.

Соль Кемпендяя

Не менее самобытное якутское село Кемпендяй находится в двух часах езды от Сунтара. История Кемпендяя тесно связана с развитием добычи соли в России.

"Под Кемпендяем находится большой соляной пласт, который называют куполом. Здесь очень много выходов солевых источников: поваренная, каменная, минерализованная соль", — сообщила местный депутат, по совместительству заведующая библиотекой и краеведческим музеем "Будущее" Татьяна Местникова.

По ее словам, кемпендяйскую соль собирались подавать еще к столу Петра I. Но историки того времени очень образно описывали солевые месторождения Кемпендяя. Согласно архивным документам того времени, находящимся в местном музее, месторождение соли находилось рядом с "огненной горой и рассольными водоемами" недалеко от реки Лены, которая на карте Якутии XVII века почему-то текла на юг, а не на север.

"Тогда соль не нашли. А сейчас у нас три месторождения поваренной соли, на данный момент осваивается лишь одно Это самоосадочная соль, которая добывается вымораживанием, достаточно редким способом", — пояснила Местникова.

Чем холоднее зима, тем лучше для добытчиков соли. "При сильных морозах из-под земли выходит много соли в виде рассола, которая тут же кристаллизуется, а весной превращается в обычную поваренную соль, которую, как и при царской России, возят на деревянных тележках", — добавила Местникова.

В Кемпендяе есть еще три выхода каменной соли, но добычи там нет, зато проводятся экскурсии, во время которых дети ищут редкие минералы и любуются соляными пещерами. "Оно и к лучшему, что нет дорог, не надо уничтожать такую красоту", — отмечает Местникова.

Динозавры и грязь

В Кемпендяе есть и градообразующее предприятие — санаторий-профилакторий им. Чолбодукова, где большинство сельчан и работают. Оздоровление тут построено на грязи и соли. Несмотря на отсутствие дорог, санаторий не пустует: людей сюда доставляют вертолетами. Терапевт Людмила Павлова утверждает, что с помощью местных грязей бесплодные якутские пары, число которых в регионе особенно велико, решают свою проблему.

Целебная грязь очень черная и не издает неприятного запаха. На ощупь она чем-то напоминает глину. Чтобы ощутить ее целебные свойства, нужно обмазаться ею и полежать завернутым в целлофановый "кокон" минут 15. Затем принять освежающий душ, а смытая грязь стечет в озеро для восстановления своих целебных свойств.

За грязью в санатории пристально следят. Местную достопримечательность за его пределы вывозить запрещено. По словам Местниковой, кемпендяйская грязь уникальна тем, что образована из останков доисторических моллюсков, живших в юрском периоде в этих широтах.

"Иногда с детьми нахожу останки динозавров, — сказала она, гордо показывая небольшую серую косточку. — Это часть позвоночника плиозавра. Ученые из Санкт-Петербурга подтвердили, что она настоящая. Еще вот окаменелые деревья находим. Они тяжелые, с трудом до музея доносим".

Природа Кемпендяя, говорит Местникова, уникальна и дает людям возможность разбогатеть. Казалось бы, при таких природных богатствах жители должны ездить на внедорожниках и жить в коттеджах. Однако здесь нет ни хорошей связи, ни нормальных дорог. Молодежь познает мир по устаревшим журналам в местной библиотеке, а люди постарше вместо того, чтобы заниматься бизнесом, разводят скот.

Несмотря на все эти проблемы, "солевые и грязевые магнаты" Якутии — оптимисты. Они с радостью готовы показать природные богатства родного края и "по-советски" надеются на светлое будущее.

Виталий Халевин