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В Петербурге представители власти и отрасли обсудят вопросы рыбного промысла в Арктике

В стране Арктика сегодня
15 мая, 1:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, мая. /ТАСС

В ходе круглого стола планируется обсудить проект соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море центральной части Северного Ледовитого океана

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Представители Росрыболовства, МИД РФ, научно-исследовательских институтов, отраслевых союзов и рыбопромышленных предприятий обсудят проект соглашения о регуляции рыбного промысла в центральной Арктике на круглом столе, который пройдет в понедельник в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

"В ходе встречи планируется обсудить проект соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море центральной части Северного Ледовитого океана, который активно прорабатывается арктическими государствами и странами, выражающими свою заинтересованность в этом регионе", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, учитывая сокращение ледового покрова в центральной Арктике, "уже сейчас важно оценить перспективы осуществления рыболовства в этом регионе, при этом минимизировать риски по возникновению неконтролируемого промысла и ущерба для экосистем Арктики".

Среди докладчиков заявлены заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, сотрудники центрального аппарата Росрыболовства, представители МИД России, субъектов РФ, отраслевых союзов и рыбопромышленных предприятий.

В ходе круглого стола также выступят ученые, которые оценят возможность осуществления промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана.

Соглашение, которое предстоит обсудить, затрагивает, в первую очередь, интересы приарктических государств: России, Канады, Дании (в отношении Гренландии), Норвегии и США. Однако в его разработке активное участие принимают такие страны, как Китай, Республика Корея, Исландия, Япония и Евросоюз, обозначающие Арктику как зону своих интересов.

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