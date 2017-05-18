Школа для ластоногих: как из тюленей готовят спецназовцев и исследователей

Используя созданную программу обучения, как рассказал ТАСС заместитель гендиректора Мурманского морского биологического института (ММБИ) Дмитрий Ишкулов, "студентов"-тюленей можно превратить как в исследователей, так и в военных либо спасателей.

"Мы разрабатываем методики, с помощью которых как наши "тренеры", так и специалисты других организаций могут обучать ластоногих выполнять довольно широкий спектр действий. Сейчас уже можно использовать животных для охраны объектов, помощи при ЧС, в научных исследованиях и других сферах", — рассказал ученый.

Почему Шлёпа не дружит с Селеной

Сейчас на тюленьем "факультете" ММБИ пятеро животных. Это самцы Комбат и Фес и три девочки — Селена, Табита, а также Шлёпа, получившая такое имя за то, что первой научилась шлепать ластами. Как рассказал биолог, каждое животное, живущее на полигоне, имеет свой характер. "Они очень индивидуальны — у каждого свои нрав, способности, таланты", — рассказал Ишкулов.

Отлавливают их еще маленькими на льду Арктики. Поступают при этом с будущими "студентами" максимально гуманно — дожидаются возраста, когда их уже перестают кормить матери. Самки тюленей после окончания вскармливания сразу бросают детенышей и больше к ним не возвращаются.

Пока щенки тюленей маленькие, они дружат между собой, а вот по мере взросления между ними возможны конфликты. Особенно сложно с ними в период гона — тогда даже океанариум порой не выпускают "артистов" на сцену, потому что те становятся неуправляемыми и непредсказуемыми.

Дай ласту, друг

Особенности характера каждого животного натолкнули ученых на идею о том, что определять способности и наклонности тюленей и других морских млекопитающих можно еще в детстве, когда их щенками находят на льдинах. Это сделало бы обучение гораздо более эффективным. Но пока такие наработки только создаются.

А еще биологи отмечают, что морские животные могут очень привязываться к людям. Особенно показателен один случай. Сотрудник ММБИ Александр Трошичев дрессировал животных на базе института Дальние Зеленцы на побережье Баренцева моря. Среди его подопечных была белуха, которую он позже встретил в одном из океанариумов Европы, куда животное передали для работы. Несмотря на несколько прошедших лет, она узнала своего тренера и даже вспомнила команды, которые он с ней отрабатывал.

Какого цвета море

Первые работы с морскими млекопитающими Арктики начались еще в 1980-х годах по инициативе директора ММБИ академика Геннадия Матишова. В первую очередь биологов интересует физиология ластоногих, их нервная и сенсорная системы, особенности жизни, а уже потом эти знания начинают применять на практике. При этом морские биологи уже совершили ряд интересных открытий.

Морские млекопитающие — не самая высокоразвитая ступень в животном мире. Соответственно, считалось, что и их органы чувств достаточно ограничены. Но сотрудники ММБИ установили, что это не так.

Например, было доказано, что тюлени могут различать цвета. "Речь идет не об оттенках серого, а именно о сложном цветовосприятии", — говорит Дмитрий Ишкулов.

На практике это означает, что морские животные могут по цвету различать предметы под водой и, в конечном счете, их можно обучить определенным образом реагировать на разные краски.

Выступления творческие и боевые

Изучением ластоногих и их обучением мурманские морские биологи занимаются уже не первый десяток лет. При их поддержке был создан единственный в регионе океанариум. Там тюлени до сих пор дают яркие представления, радуя детей и взрослых. Они умеют прыгать в обруч, играют с мячом, хлопают в ласты.

Способности морских млекопитающих интересуют и военных. Институт еще в те же 1980-е годы проводил работы совместно с ВМФ. Целью было изучить возможности использования животных для инспекции и охраны различных объектов.

Работы ведутся на полигонах в Баренцевом море и Кольском заливе. Здесь для ластоногих построены своеобразные "города", где они живут в оборудованных в воде вольерах. Здесь же проходит обучение.

Учеба на позитиве

По наблюдениям ученых, обучать ластоногих можно только с помощью положительных стимулов, главным из которых является корм. Кому-то предлагают рыбу, кому-то больше по вкусу моллюски или морские ежи.

"Непривычную для них пищу мы им не предлагаем, это уже относится к опасным для животных экспериментам — неизвестно, как их организм может отреагировать, скажем, на что-то сладкое", — говорит Ишкулов.

А вот метод кнута для них неприменим. Животные и без него умеют определять, чего от них хочет человек, и постепенно осваивают все более сложные действия.

Начинается же все с простых приемов. Сначала тюленей учат подплывать к специальной палке. Далее с помощью нее осваиваются более сложные действия. Ученый рассказал, что часто ластоногие долго не хотят забираться в "будку" — ящик для транспортировки. Но постепенно учатся и этому, и плаванию за лодкой, и тому, чтобы залезать в лодку из воды.

Позже они могут поднимать различные предметы со дна, носить сбрую с научными приборами, камерой или фонарем.

Спасение утопающих — дело ласт млекопитающих

Спектр применения этих навыков довольно широк. Например, ластоногие могут проверять подводные трубопроводы — проплывать вдоль них и, если обнаружится утечка, ставить в этом месте специальную метку и "сообщать" о неполадке человеку. Это же касается и обследования других подводных объектов.

Они могут искать под водой людей — как в охранных целях, так и в спасательных, могут набрасывать на них удерживающие устройства. В случае с возможными диверсантами это поможет нейтрализовать их, при спасательных операциях — поднимать пострадавших из воды. Возможно, тюлени могли бы научиться и сами доставать людей, как они делают это с более мелкими предметами, но человек для них слишком тяжел.

Ластоногие способны участвовать и в научных исследованиях: закрепленные на них датчики измеряют параметры воды и снимают другие данные на разных глубинах по пути следования тюленей, передавая информацию для дальнейшей обработки.

Ряд задач тюлени могут выполнять и для военных. Судя по способностям животных, им вполне под силу охрана кораблей и даже целых морских баз. Например, они смогли бы обнаруживать подводных пловцов, находить посторонние устройства или, напротив, доставлять их в нужное место. Но подробности в этой сфере ученые не разглашают.

Илья Виноградов