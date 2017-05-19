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В Архангельске отложили окончание отопительного сезона из-за холодов

В стране Арктика сегодня
19 мая, 9:58 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 19, мая. /ТАСС

Отопление в городе планировали отключить 22 мая

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая. /ТАСС/. Отопительный сезон в Архангельске завершится позднее намеченного срока из-за холодной погоды, сообщает пресс-служба городской администрации. Отопление в городе планировали отключить 22 мая.

"В связи с низкой температурой воздуха, которая по прогнозу будет наблюдаться в Архангельске в ближайшие дни и ночи, окончание отопительного сезона, намеченное на 22 мая, переносится на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Также перенесен срок гидравлических испытаний тепловых сетей, которые проводятся по завершении отопительного сезона. Горячую воду во всем городе должны были отключить в период с 23 по 28 мая. График в настоящее время корректируется.

В прошлом году отопительный сезон в Архангельске закончился 16 мая.

По данным Севгидромета, в ближайшие дни в регионе ожидается ночью от плюс 1 до плюс 6 градусов, при прояснениях - до минус 2 градусов, днем - от плюс 8 до плюс 13 градусов.

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