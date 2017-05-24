Как помор возродил День славянской письменности в России

Виталий Маслов сделал то, что долго никому не удавалось в советскую эпоху. Хотя и до него в стране не раз пытались возродить прекратившееся с революцией празднование Дня славянской письменности, именно Маслов вместе с мурманским поэтом Виктором Тимофеевым организовали и провели первый такой праздник в Мурманске в 1986 году. Они смогли это сделать при поддержке правительства Болгарии, где этот праздник отмечался всегда. На первом празднование Дня славянской письменности в Мурманск в 1986 году приезжал академик Дмитрий Лихачев.

Двумя годами позже мурманчан во главе с Масловым пригласили в Болгарию. Министр культуры предложил вручить Маслову высшую награду Болгарии — орден Кирилла и Мефодия, но писатель идею не одобрил, а вместо этого сказал, что лучше было бы подарить всем мурманчанам памятник Кириллу и Мефодию — такой же, как был установлен в начале 1960-х годов в Софии возле национальной библиотеки.

Вскоре копия памятника для Мурманска изготовили при поддержке министерства культуры Болгарии и благотворительного фонда "13 веков Болгарии", который оплатил и перевозку монумента.

Копию по сохранившимся формам отлил сам автор оригинала — болгарский скульптор Владимир Гиневски. В Мурманске, у здания областной научной библиотеки, памятник был установлен и освящен 22 мая 1990 года. Сейчас Площадь Первоучителей перед памятником ежегодно становится центром празднования Дня славянской письменности и ряда других культурных мероприятий Мурманска.

Этот памятник стал первой в России копией болгарского памятника и единственной в нашей стране точной копией монумента Кириллу и Мефодию. Всего же сегодня в мире существует 78 памятников Кириллу и Мефодию, из них около двух десятков — в России, в том числе в Москве. Но все, кроме четырех первых отливок, являются либо уменьшенными копиями монумента, либо авторскими работами других скульпторов.

Путешествие Кирилла и Мефодия

Перевезти памятник в Мурманск было очень сложно. Фотокорреспондентом во время перевозки был офицер парашютных войск Болгарии, а затем журналист ряда центральных изданий Васил Попов, который написал про это путешествие книгу.

Бронзовый памятник высотой шесть метров везли на "Камазе" через всю Болгарию, затем доставили на пароме на Украину, далее грузовиком через Украину и Белоруссию, после чего памятник оказался в России и через несколько регионов страны — в Мурманскую область. По пути проходили многочисленные встречи и выступления с участием писателей, духовенства, общественных деятелей.

В книге Попова собраны воспоминания участников тех событий и интервью Валентина Распутина и нескольких других крупных писателей.

Человек и легенды

Виталий Маслов сохранил память о родном древнем поморском селе Семжа. Село ликвидировали, но Маслов создал там "Дом памяти", восстановив здание старого пожарного депо, составил книгу с именами погибших на войне односельчан и их родословными. Сейчас в Семже есть и дом-музей писателя, куда наряду с "Домом памяти" приезжают люди, не давая забыть это село.

Семже посвящены главные произведения Маслова. В них писатель рассуждает об умирании русской деревни, об утрате людьми своих корней. Романы насыщены почти забытым поморским диалектом, на котором говорили жители северных побережий.

Маслов участвовал в покорении Арктики на первом в мире атомном ледоколе "Ленин", много лет проработав на нем радистом. Он был одним из тех, благодаря кому ледокол-легенду удалось сохранить от "распилки" и превратить в музей.

Как рассказала вдова писателя, с "Лениным" связана одна история, похожая на легенду, когда Маслов отказался поучаствовать в застолье с Фиделем Кастро. Это случилось во время первого визита лидера кубинской революции в нашу страну. Так вышло, что день прилета командора в Мурманскую область, которая была был первой точкой маршрута Кастро в нашей стране, совпал со свадьбой Маслова.

Придя в ЗАГС, Маслов с друзьями увидел объявление о том, что все работники ушли на встречу с кубинским гостем. Тогда он отправился на ледокол, борт которого революционер не мог не посетить. И там подошел к делегации и пригласил Кастро на свадьбу. И тот согласился!

Однако в дело вмешался Анастас Микоян, сказавший, что график не позволяет это сделать. В качестве компенсации Микоян предложил Маслову два места на торжественном застолье с кубинским лидером этим же вечером. Но теперь отказался уже моряк, заявив, что бросить приглашенных на свадьбу гостей по поморским обычаям нельзя.

Праздник всей страны

Праздник славянской письменности и культуры отмечается в день святых Кирилла и Мефодия. Жившие в IX веке в Греции проповедники создали первый славянский алфавит. Кириллическая азбука стала основой для письменности на белорусском, болгарском, македонском, русском, сербском, украинском, черногорском языках.

Почитание памяти Кирилла и Мефодия восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X–XI веках. В России этот день первоначально отмечался преимущественно церковью, на государственном уровне впервые был торжественно отпразднован в 1863 году — в год 1000-летия создания славянской азбуки. Празднование было возрождено в Мурманске в 1986 году. Отсюда же в рамках праздника проходил Славянский ход — поездки творческой интеллигенции и духовенства по славянским странам и России.

В 1991 году празднику был присвоен государственный статус. С 2010 года центром праздничных торжеств стала Москва.

Традиционно в Мурманске День славянской письменности и культуры празднуется с утра до вечера. В программе шествие школьников по центральным улицам города, концерты, встречи.

Илья Виноградов