Фестиваль в Териберке представит арктическую кухню и саамские игры

МУРМАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Фестиваль в селе Териберка, ставшем популярным туристическим центром после съемок здесь номинировавшегося на "Оскар" фильма "Левиафан", 3 июня представит гостям блюда из продуктов Арктики, военные реконструкции, саамские игры и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"3 июня в селе пройдет областной праздник "Териберская волна", посвященный 79-летию образования Мурманской области", - сказали в правительстве.

Мероприятия фестиваля пройдут сразу на пяти площадках, участниками и зрителями станут представители всех районов Мурманской области.

На центральной площади села развернутся ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка продукции местных производителей. На выставке "Вкус Арктики" северян удивят кулинарными изделиями из продуктов Арктики и проведут мастер-классы по кулинарному искусству.

В рамках праздника состоятся показательные выступления группы быстрого реагирования военнослужащих и клубов военно-исторической реконструкции, презентации традиционных саамских игр и российско-норвежского проекта мобильной библиотеки.

Также пройдут выступления творческих коллективов региона, исторические, художественные и краеведческие выставки. Программа завершится масштабным флешмобом и запуском шаров.