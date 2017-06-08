Эксперт: в Якутии добывают 15% всех алмазов в мире

МИРНЫЙ, /Якутия/, 8 июня. /ТАСС/. Предпосылок для истощения крупных месторождений алмазов в Якутии в ближайшие 20 лет нет, считают эксперты. Республика продолжает оставаться одним из мировых лидеров в этой сфере. Здесь добывают 15% всех алмазов на планете, сообщил ТАСС директор Центра алмазной сортировки Олег Попов.

В 2016 году объем добычи компании "Алроса" в Якутии составил 37,2 млн карат, а в этом году предприятие планирует увеличить показатель до 39 млн карат. По словам Попова, на месторождениях региона доля крупных алмазов, до шести карат, не превышает 5%, а доля в 10 карат равна всего 0,1% от общего объема добытых кристаллов.

Несбывшиеся прогнозы

Месторождения якутских алмазов были открыты в 1950-х годах в режиме повышенной секретности. Первые кристаллы были обнаружены на месте кимберлитовой трубки "Зарница". Тогда геологи долго думали, как зашифровать сообщение о находке, чтобы не смогли догадаться даже радисты. В результате они передали в Москву: "Закурили трубку, табак хороший".

По данным местных краеведов, "закурили трубку" означало, что геологи нашли кимберлитовую трубку, а "табак хороший" - что в ней содержится много алмазов. Они отмечают, что многие не верили в продвижение якутских алмазов на мировой рынок. В местном музее до сих пор хранится вырезка из газеты The New York Times, в которой сказано, что "якутские алмазы залегают в недоступных местах, до которых ни зверь, ни птица не могут добраться, не говоря уже о людях". Американские журналисты прогнозировали, что якутские алмазы попадут на мировой рынок не раньше начала XXI века.

"Рады, что этот прогноз не сбылся. На данный момент в Якутии добывается 15% всех алмазов в мире, а сотрудники мирнинского Центра алмазной сортировки работают в авральном режиме из-за загруженности", - отметил Попов.

У сотрудников центра установлены жесткие графики из-за того, что их работа привязана к расписанию самолетов. За четыре дня им нужно принять кристаллы, отсортировать, а затем отправить их в Единую сбытовую компанию в Москву, которая занимается продажей алмазов.

Тонкости сортировки

"К нам поступают алмазы со всей якутской алмазоносной провинции. Мы принимаем их по шести классам, после чего сортируем по 16 классам, по которым происходит реализация алмазов на рынке", - сказал Попов, показывая помещения, где сортируют алмазы.

Внешне они чем-то напоминают кабинеты научно-исследовательского института: вокруг много различного оборудования, центрифуг, где крутятся алмазы. Все сотрудники центра ходят в белых халатах, шапочках и бахилах. Отсортированные алмазы хранятся в сейфе, который внешне похож на денежное хранилище.

"На круглых ситах (оборудование для сортировки алмазов - прим. ТАСС) мы сортируем небольшие алмазы. Их определяем по размеру. Средние алмазы засыпаются в специальную центрифугу и с помощью виброподачи отправляются на весовую ячейку, с которой данные о кристалле автоматически вносятся в компьютер. Крупные алмазы мы определяем по весу, к ним относятся кристаллы от 1 карата и более, их доля на якутских месторождениях не превышает 5%", - пояснил Попов.

Он отметил, что украсть алмаз из Центра сортировки невозможно, так как все они занесены в специальную информационную систему, по которой можно отследить путь алмаза от Центра обработки данных, где кристаллы идентифицируют как драгоценные камни, до Единой сбытовой компании, которая занимается их реализацией на рынке. Попов добавил, что еще одна из задач Центра сортировки алмазов - дать оценку ГОКам, где добываются кристаллы. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы понять экономический эффект от добычи на руднике, а также, чтобы эти данные были учтены при дальнейшей добычи кристаллов на нем.

"Перед тем как отправить алмазы, мы отбираем пробу с каждой поставки. В течение месяца накапливается полная проба, которая состоит из 3,5 - 4 тыс. алмазов различного размера. Наша задача - оценить, что происходить в разрезе ГОКа, какая у него экономическая эффективность, какова динамика по крупным алмазам. По последним данным, самые хорошие по размеру и другим характеристикам алмазы добываются на руднике "Интернациональный" - это самое дорогое месторождение алмазов", - отметил Попов.

Вредная профессия

В Центре, в основном, работают женщины. По словам Попова, сортировка драгоценных камней требует большой сосредоточенности, которой больше обладают женщины, чем мужчины.

"С кадрами у нас все сложно, так как в Мирном не готовят по данному профилю. Выписывать откуда-то специалистов также экономически невыгодно. Главное в нашей профессии - опыт и желание работать", - добавил собеседник агентства.

По его словам, женщины, сортирующие кристаллы, не воспринимают их как драгоценные камни. Сотрудницы центра в беседе с корреспондентом ТАСС отметили, что в их работе "никакой романтики", а к алмазам они относятся как к предмету исследования, а не роскоши.

"Зарплата в Центре сортировки алмазов небольшая, как у инженеров, правда, им (работникам - прим. ТАСС) доплачивают за вредность. Алмазы сами невредны - вред здоровью наносится от статичной позы, в которой по 8-10 часов находятся сотрудники, сортируя кристаллы. Также на этой работе быстро портится зрение, так как люди вынуждены пользоваться различными увеличительными приборами, чтобы исследовать алмазы при их сортировке", - добавил Попов.

Самый нелюбимый день у сотрудников Центра - четверг. В этот день самолеты с драгоценными камнями должны улететь в Москву и на север в ГОКи с месячной пробой. "Алмазы мы получаем в понедельник и до четверга должны их отсортировать. Запасов по времени нет, иногда приходится на работе задерживаться допоздна, так как у нас ничего не выбраковывается: часть алмазов уходит в ювелирные магазины, а часть на изготовление алмазной крошки и другой продукции", - пояснил Попов.

О центре

Центр сортировки алмазов в городе Мирном был создан в 1990 году. Он включает различные участки производства и сервисного обслуживания: хранилище, участок классификации, участок сортировки и оценки, участок минералогического изучения алмазов, аналитический отдел и другие.

Движение и учет алмазной продукции полностью компьютеризированы с учетом "обратной связи" с добывающими предприятиями. Прием алмазов, все технологические операции строго учитываются в компьютерной базе данных.

Также важная задача Центра - изучение алмазов новых месторождений и выдача первых прогнозов о качестве сырья открываемых трубок. В нем также хранится полная коллекция алмазов, добытых на территории Якутской алмазоносной провинции в процессе геолого-поисковых работ за многие годы. Через руки экспертов и сортировщиков Центра прошло алмазной продукции более чем на 35 млрд долларов США.

Алмазы из Центра отправляют в Москву, в Единую сбытовую организацию, и в Якутск, в предприятие по торговле алмазами. Здесь же в Мирном ведут мониторинг сырья с разных месторождений, результаты которого используются при планировании работы ГОКов.

Виталий Халевин