Дополнительные 165 млн выделены из дорожного фонда в Поморье на ремонт муниципальных дорог

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 июня. /ТАСС/. Дополнительные 165 млн рублей выделены из регионального дорожного фонда на ремонт автодорожной сети в пяти муниципальных образованиях Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Из них 100 млн рублей приходится на дороги областного центра. На эти средства в Архангельске планируется отремонтировать 5,4 км дорог", - говорится в сообщении.
Еще 65 млн рублей распределены между четырьмя муниципальными образованиями. "Была проведена конкурсная процедура. Победители были определены по критериям состояния дорожного покрытия в муниципальных образованиях, а также полноты предоставленных на конкурс документов", - приводит пресс-служба слова и. о. министра транспорта Архангельской области Олега Мишукова.
Онежский район получит 40 млн рублей, на эти средства планируется обновить дорожную сеть в районном центре. 17,9 млн будет направлено на ремонт дорог в Мирном, 4,3 млн - в Лешуконском, еще 2,8 млн получит Вельск. Всего на выделенные средства будут отремонтированы 10,5 км дорог.
На рассмотрение поступили заявки от 12 муниципальных образований региона, из которых и было выбрано четыре победителя. Конкурсная комиссия отметила, что уровень подготовки конкурсных документов в нынешнем году заметно вырос. Средства на дорожные работы выделяются регионом на условиях их софинансирования из бюджетов самих муниципалитетов. Все профинансированные дорожные работы должны быть завершены муниципалитетами до начала сентября.