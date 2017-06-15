Балтийский завод в Петербурге готов к увеличению заказов на атомные ледоколы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Балтийский завод - Судостроение (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге готов к увеличению заказов на атомные ледоколы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе завода.
Ранее в четверг в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин пообещал Балтийскому заводу новые заказы по строительству нового ледокольного флота.
"Конечно, мы готовы к увеличению заказов на ледокольный флот. Собственно, атомное надводное судостроение и строительство атомных ледоколов - это наша специализация", - сказали в пресс-службе.
На заводе строятся три атомных ледокола проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь" и "Урал") и один дизель-электрический ледокол проекта 22600 "Виктор Черномырдин".
ООО "Балтийский завод - Судостроение" специализируется на строительстве надводных кораблей 1 ранга, судов ледового класса (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения работ на шельфе) с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков, плавучих опреснительных комплексов.