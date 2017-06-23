Более 90% детей-сирот в Заполярье нашли новые семьи

МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Доля детей сирот, устроенных в семьи в Мурманской области, в 2016 году превысила 90%. Об этом сообщила в пятницу на заседании областного правительства региональный министр образования и науки Наталия Карпенко.

"За 2016 год число детей-сирот в Мурманской области снизилось на 5,3%, более 90% детей-сирот воспитываются в замещающих семьях", - сказала она.

Глава ведомства уточнила, что в 2016 году увеличилось устройство в замещающие семьи детей подросткового возраста, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

Говоря о принятых для этого мерах, Наталия Карпенко рассказала, что в прошлом году девять муниципалитетов области получили доступ к автоматизированной информационной системе государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

"Это позволяет направлять информацию о детях-сиротах для учета одновременно в региональный и федеральный банки данных и на муниципальном уровне осуществлять подбор замещающих родителей не только на территории Мурманской области, но и в других регионах", - сказала министр.

Льготы и наставники

В этом году в регионе началась апробация новой формы сопровождения воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот "Наставничество". Для помощи в разрешении трудных жизненных ситуаций за сиротой, когда он заканчивает школу, закрепляется наставник. Это может быть человек из числа успешных выпускников или из ближайшего окружения ребенка. В области уже есть положительный опыт такой работы - в 2015 году такую практику реализовали в одном из мурманских центров помощи детям.

На протяжении ряда лет Мурманская область входит в число регионов со стопроцентной обеспеченностью детей-сирот жилыми помещениями. Им также предоставляются ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - в 2017 году этой льготой воспользовались более 1,4 тыс. человек. Предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки - ремонт квартир, закрепленных за детьми-сиротами.