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Водолазы Севфлота вновь обследуют затонувший в 1945 году транспорт США "Томас Дональдсон"

В стране Арктика сегодня
26 июня, 11:40 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 26, июня. /ТАСС

Способные вести подводную съемку необитаемые телеуправляемые аппараты "Пантера+" и "Тайгер" будут задействованы для изучения затонувшего судна

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МУРМАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Водолазы Северного флота в первой половине июля примут участие в обследовании американского транспорта "Томас Дональдсон", затонувшего в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе флота.

"Планируется, что очередная операция по подъему исторических артефактов будет проведена в ходе специального учения сил аварийно спасательного отряда флота", - сказали на флоте.

"Томас Дональдсон" (типа "Либерти") входил в состав одного из последних конвоев, отправленных союзниками по антигитлеровской коалиции в Советский Союз с грузом военной техники. Он был торпедирован немецкой подлодкой в марте 1945 года.

Транспорт находится в территориальных водах России на глубине около 60 метров, что позволяет специалистам управления поисковых и аварийно-спасательных работ осуществлять спуски в легком водолазном снаряжении. В обследовании затонувшего судна будут задействованы необитаемые телеуправляемые подводные аппараты "Пантера+" и "Тайгер", которые также способны вести подводную съемку.

Впервые водолазы СФ обследовали судно еще в 2005 году. В 2016 спасательными силами флота с борта транспорта были подняты дорожный каток "Кадет Роллер" фирмы "Остин Мартин" и американский танк "Шерман". Ранее с "Томаса Дональдсона" были подняты еще один танк "Шерман" и паровая лебедка. Это устройство находилось на самом судне и обеспечивало проведение грузовых операций при разгрузке и погрузке транспорта.

Ценные исторические артефакты были переданы в Военно-исторический музей артиллерии в Санкт-Петербурге, в Северный морской музей в Архангельске и в музей Военно- воздушных сил Северного флота.

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