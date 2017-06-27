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Власти Якутии предложили Азиатскому банку инвестировать в строительство нового водозабора

В стране Арктика сегодня
27 июня, 15:41 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Проекту не хватает более 2,8 млрд рублей

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ЯКУТСК, 27 июня. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Правительство Якутии предложило Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций финансировать завершение строительства водозабора в Якутске, сообщил ТАСС министр инвестиционного развития и предпринимательства региона Антон Сафронов.

"Мы провели встречу с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций по поводу завершения строительства водозабора в Якутске. Этому проекту не хватает более 2,8 млрд рублей, поэтому мы обратились в Азиатский банк, где РФ является одним из крупных учредителей", - сказал Сафронов.

Ранее сообщалось, что власти Якутии прорабатывают также вопрос привлечения средств компании "ВЭБ-лизинг" для завершения строительства нового водозабора в Якутске.

"Надо ускорять механизм привлечения кредитных ресурсов на следующий год, для завершения строительства нового водозабора необходимо 2,8 млрд рублей, по которому источник финансирования не определен", - сказал ТАСС первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.

"ВЭБ-лизинг" предлагал рефинансирование кредита Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) уже в 2017 году. По данным властей, это предложение выгодно республике, потому что нагрузка на бюджет снижается по процентным ставкам кредита.

Ранее правительство Якутии привлекло средства ЕБРР в размере 2 млрд рублей, на которые в настоящее время ведется строительство водозабора. Общая стоимость объекта оценивается в 5,1 млрд рублей. Сроки ввода в эксплуатацию - второй квартал 2018 года. Как отмечают власти, источники финансирования на 2017 год имеются в полном объеме, строительство идет согласно графику.

Новый водозабор строится взамен действующего, который не справляется с растущими нуждами потребителей. Он был создан в 1972 году, его мощность - 60 тыс. кубометров в сутки. На данный момент готовность нового водозабора - более 35%.

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