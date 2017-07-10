Белая птица Арктики: что позволяет чайке постоянно жить среди льдов

Белая чайка — птица, которая постоянно живет в Арктике. Про нее даже говорят, что это белый медведь, только в перьях, настолько она связана с высокими широтами. Даже численность ее сопоставима с самым главным полярным хищником, и живут они зачастую бок о бок. На белую чайку тоже влияют изменения климата в Арктике.

Белый медведь, только в перьях

Фотограф Артем Келарев несколько месяцев работал на Земле Александры — самом западном острове Земли Франца-Иосифа. И, конечно, знаменитую белую чайку ему очень хотелось сфотографировать. И когда он наконец эту птицу увидел, очень боялся ее спугнуть. А птице оказалось все равно. "Они, заразы, ведь не боятся практически. Увидел я большую чайку, она ползала около площадки вертолетчиков. Сначала снимал издалека, думал, испугается, потом все ближе и ближе, потом уже с пяти метров. В итоге мне уже надоело снимать, а она даже не подумала улетать. Малопуганные на ЗФИ, конечно, звери. Те же песцы. И птицы. Еще одну белую чайку снял в полете. Мимо важная такая пролетала по своим делам", — рассказывает Артем.

"Очень интересный, достойный внимания объект. Не в силу личных пристрастий, но и объективных причин", — впрочем, заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика", орнитолог Мария Гаврило и не скрывает, что к белой чайке у нее особо трепетное отношение. Птица это сугубо арктическая, белоснежная, как и положено постоянному арктическому обитателю. Даже во время зимовок, которые можно назвать так весьма относительно, белая чайка не покидает территорию, покрытую льдом. "Этот вид всегда придерживается зоны, где есть морской дрейфующий лед. А если сделать геометрические построения, область распространения, ареал, где вид размножается, то ареал размножения белой чайки гораздо ближе к полюсу, чем у белого медведя", — Мария Гаврило говорит, что эта птица такой же символ Арктики, как белый медведь. И оба они — вершины пищевой цепочки, причем иногда белая чайка поднимается даже выше, доедая медведя, который стал добычей своего соплеменника.

Рядом с медведем

По данным МСОП (Международный союз охраны природы — Прим. ТАСС), в Арктике живет от 22 до 31 тысячи белых медведей. Чаек считают парами, в целом получается каждому белому медведю по белой чайке. "Моя оценка дает порядка от 11 до 13 тысяч пар в России. <...> Норвегия сейчас дает на Шпицбергене 2 тысячи пар".

Мария Гаврило говорит, что последний раз этих птиц, занесенных в Красную книгу России и МСОП, по всей Арктике считали в 2006 году. Тогда было выявлено, что 80% белых чаек обитают в российской ее части. С тех пор в Норвегии птиц стараются считать каждый год, в России же как получится, в основном параллельно с какими-то другими работами.

Николай Гернет как государственный инспектор сопровождал несколько туристических рейсов на Северный полюс. Он говорит, что к белой чайке у него отношение двойственное. "У акулы есть рыбы-прилипалы, а у белого медведя есть белые чайки, — объясняет Николай.— Когда с ледокола, например, мы видим медведя, то рядом с ним обязательно тусят несколько белых чаек. Они ждут, когда он кого-нибудь поймает, съест жир, а им достанется мясо. Их может быть одна-две, а может 10-15. Если белый медведь сытый, то чайки разве что на нем не сидят. Он как от добычи отходит, они подлетают, начинают мясо есть и — они же чайки — между собой ругаться". Но эта птица у Николая вызывает и уважение. "Ладно летом, но она ведь здесь, в Арктике, постоянно живет. Рассказываешь об этом туристам, они все сразу проникаются, говорят — супер!"

Песец страшнее медведя

Первая колония белой чайки в ныне российской части Арктики была описана британцем Фредериком Джексоном во время его экспедиции на Землю Франца-Иосифа 1894–97 годов. На мысе Мэри Хармсуорт острова Земля Александры, по его наблюдениям, гнездилось какие-то совершенно невероятное количество птиц.

"По этому описанию следует, что там гнездилось несколько тысяч пар! Это было возможно. Это была крупнейшая колония, но после этого данных не было, просто не посещал никто", — Мария Гаврило говорит, что на мысе могли бывать сотрудники Акустического института, у которых на острове находилась база, но остров большой и существовала ли в дальнейшем там колония — выяснить не удалось.

"Она привлекает внимание, она крупная, красивая, эффектная, кричащая, пропустить ее невозможно. Этой колонии нет больше, нет колонии на острове Мэй — на самой южной границе, нет колонии плоскостной на острове Рудольфа в районе мыса Германия", говорит Мария.

Как объясняет орнитолог, специфика белой чайки в том, что для обустройства своих гнезд она предпочитала небольшие плоские островки или низменные мысы, перекрытые ледником. 95% российской популяции гнездилось большими колониями именно в таких местах. Но эти чайки уязвимы для хищников, в основном песцов. Как и остальные колониальные птицы, они из-за этого выбирали для колоний места, где хищников нет или вероятность появления их низка — маленькие островки, где песец летом не должен находиться. "Он приходит по льду, но на лето не остается, потому что там нет для него нормальной пищи — в первую очередь лемминга. И площадь этого острова не может прокормить песца. Может шальной какой-нибудь, конечно, остаться, но это не норма", отмечает Мария. Через такие колонии мог идти медведь, но для него яйца чайки или сама птица в обычных условиях — не еда, а что-то вроде десерта.

"Когда любимая нерпа лежит на льду, медведь не будет заморачиваться на колонию. И самая крупная колония в России и в мире на Северной Земле, на острове Домашнем, она прямо на тропе белых медведей находилась. Но чайки там гнездились с 1930-го года каждый год, это означает, что для них это не помеха". Но в последние годы льда летом стало меньше, медведей на островах все больше, которым в отсутствие "хлеба" приходится питаться "пирожными", пусть даже и очень маленькими.

Рассеивание колоний

Сейчас белая чайка пытается приспособиться к меняющимся условиям Арктики. Сначала ученые практически потеряли чаек на Шпицбергене — привычных колоний на плоскости не оказалось, и орнитологи решили, что птиц стало меньше. Норвежские исследователи последние годы свой архипелаг буквально прочесывают авиаучетами, и в результате выяснилось, что крупные колонии рассеялись на многочисленные мелкие, а те, в свою очередь, переместились на скалы.

Правда, если моевки и кайры строят гнезда на узких уступах и выступах, куда ни один песец не сунется, то белой чайке карниз нужен попросторнее. Тем не менее, вариант нового жилья пернатые находят. То же явление теперь фиксируется и на российских архипелагах — чайки пытаются переселяться.

"На Александре (острове Земля Александры — Прим. ТАСС) со всех сторон сейчас беда, то медведи, то собаки. Где были колонии, земли изъяты под строительство, под инфраструктуру министерства обороны. В Карском море плоскостные колонии, которые были на острове Домашнем, птиц оттуда скорее всего прогнал медведь. Сейчас, когда летнего льда мало, медведи испытывают затруднения с добычей корма, остаются на суше, не уходят по льдам, для них в этих условиях любая добыча, в том числе птицы, становится значимой. Поэтому с Домашнего колония переместилась на остров Голомянный, где метеостанция, они сели под дом, там, где люди гоняют медведей. Хорошо, что снабжение сейчас нормальное, птичьи яйца не являются подспорьем в питании, это раньше полярники их собирали".

Пересчет необходим

Мария Гаврило говорит, что в добыче корма чайки с многолетнего морского льда переключаются на лед ледниковый. У Земли Франца-Иосифа много таких участков, где под ледяной крошкой морская вода смешивается с пресной, в этих условиях у мелких морских организмов возникает осмотический шок из-за разницы солености. Такую добычу проще поймать и рыбе, и птице. Другое дело, что это маленькие оазисы с едой. И как ситуация будет развиваться дальше, надо наблюдать и изучать. Видно, как птицы стараются приспособиться, а белые чайки живут долго, 28 лет — доказанный результат, возможно, и дольше.

"Если бы я была белой чайкой, я бы нашла пока место (на Земле Франца-Иосифа — Прим. ТАСС), то есть потенциальная емкость проливов, ледников, островов, заливов на те 3 тысячи пар в принципе есть", — Мария говорит, что 3 тысячи пар — ее экспертная оценка. А более или менее точные данные можно получить, если повторить подсчет птиц, аналогичный проведенному в Арктике в 2006 году

"Сейчас речь идет о 2019 годе, пока так решили, потому что надо тщательно готовиться, есть сложности. Вопрос в том, кто будет финансировать российскую часть".

Ирина Скалина