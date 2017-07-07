Ученые изучат в архивах ранее неопубликованные документы об истории Ямала

САЛЕХАРД, 7 июля. /ТАСС/. Ученые Научного центра изучения Арктики исследуют ранее неопубликованные документы об истории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Поездки в архивы будут профинансированы грантом Фонда Михаила Прохорова, сообщили в пятницу в пресс-службе центра.

"Фонд профинансирует поездки младшего научного сотрудника сектора социально-гуманитарных исследований центра Ольги Рябковой в архивы Тюменской и Омской областей, научно-техническую библиотеку Сибирского отделения РАН в Новосибирске. В государственных и ведомственных архивах сохранилось огромное количество документов об ЯНАО в 1941-1945 годах. Изучение этих документов позволит расширить знание о новейшей истории арктического региона и его развитии до эпохи нефтегазового освоения", - пояснили там.

По словам Рябковой, исследование внесет вклад в изучение и популяризацию историко-культурного наследия России в общем, и в частности ЯНАО. "Оно может быть использовано при разработке учебных курсов любых ступеней образования, будь то школьные, либо вузовские курсы. Кроме того, обладает большим потенциалом для патриотического воспитания современной молодежи", - подчеркнула она.

Ранее участникам поисковых "Карских экспедиций" удалось обнаружить на дне Карского моря потопленные судна арктического конвоя БД-5 - тральщика ТЩ-118, парохода "Марина Раскова", а также ледокольного парохода "Александр Сибиряков", которые отправились из Северодвинска в порты моря Лаптевых. БД-5 был потоплен в августе 1944 года в 60 милях от острова Белый. Трагедия унесла 378 жизней.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических исследований, медицинских исследований и эколого-биологических исследований.

Ранее директор департамента науки и инноваций региона Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.