Фестиваль "Белый шум" в Карелии соберет более тысячи поклонников музыки

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ПЕТРОЗАВОДСК, 7 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Музыкальный фестиваль "Белый шум" соберет на берегу Белого моря в Лоухском районе Карелии более тысячи поклонников музыки и более двух десятков коллективов и исполнителей, сообщил в пятницу ТАСС организатор мероприятия Илья Шкуринский. В программе фестиваля не только музыка и развлечения, но и экологическая конференция.
"Программа фестиваля, который пройдет с 13 по 15 июля, обширная. Более 20 музыкальных коллективов и исполнителей выступят на трех сценах. Каждый год число посетителей увеличивается. В этот раз ждем более 1 тысячи гостей", - сказал Шкуринский.
По его словам, на проходящем под открытым небом фестивале будут представлены энто, фолк, регги и электронная музыка. В частности, выступят известный фольклорный музыкант Сергей Старостин, группы "Зорге", "Карелия", Simba Vibration, Theodor Bastard.
"Территорию фестиваля традиционно украсят арт-объекты из дерева. Мы каждый год ездим в Белое море и по берегам собираем корни и сучья деревьев. Из них строим арт-объекты", - сказал Шкуринский.
Он добавил, что в рамках "Белого шума" пройдет экологическая конференция, также будут организованы экскурсии по морскому побережью, мастер-классы по йоге, приготовлению напитков на основе местных трав.
Ежегодный летний музыкальный фестиваль "Белый шум" проходит в поселке Чупа Лоухского района Карелии с 2010 года.