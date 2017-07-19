Российский семитонный беспилотник вертикального взлета сможет нести нагрузку до 1,5 тонны

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Семитонный беспилотник вертикального взлета сможет нести нагрузку до 1,5 тонны и базироваться в Арктике. Об этом заявил заместитель генерального директора группы "Кронштадт" Николай Долженков.

"Для пятитонного аппарата в зависимости от решаемых задач, продолжительности и высоты полета полезная нагрузка будет составлять от одной до двух тонн, а в семитонном вертикально взлетающем аппарате планируется (в связи с особенностями его схемы и внеаэродромным базированием) нагрузка в пределах от 1 до 1,5 тонны", - сказал он.

"Этот беспилотник будет обладать способностью базироваться в любой неподготовленной точке, включая полярные области", - добавил Долженков.

По его словам, беспилотник массой пять тонн ("Фрегат") сможет занять промежуточную нишу между вертолетами и самолетами, обладая вдвое большей транспортной эффективностью по сравнению с вертолетами. Он сможет летать на скорости не менее 650 км/ч на высоте семь-восемь тысяч метров.

"Что касается семитонного аппарата, это уже промышленная конфигурация, которая является конечной целью. До нее еще надо дойти на ряде демонстрационных образцов и ряде моделей. Это перспективная программа", - сказал он.