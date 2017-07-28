Экспедиция на остров Вилькицкого привезла более 100 проб почвы, воды и растительности

ТАСС, 28 июля. Участники первой экспедиции на необитаемый остров Вилькицкого в Карском море (Ямало- Ненецкий автономный округ, ЯНАО) вернулись в Салехард, за две недели пребывания на острове они взяли более 100 проб почвы, воды и растительности для дальнейшего изучения, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"В ходе первой экспедиции на остров Вилькицкого ученые провели аэрофотографирование, инвентаризацию опасных отходов и объектов бывшей инфраструктуры, провели исследования почвы и растительности, а также радиоэкологические и гидроэкологические исследования. Было собрано более 100 проб почвы, воды, растительности, которые будут обработаны в лабораториях в целях установления состояния как не затронутых антропогенным воздействием объектов, так и объектов, подвергшихся интенсивному воздействию", - сказали в пресс-службе.

Первая экспедиция отправилась на остров Вилькицкого 13 июля, в ней участвовали 15 человек из Тюмени, Казани, Воркуты, Салехарда, Кургана, Ришона (Израиль), Софии (Болгарии). Среди участников - волонтеры, ученые-экологи, представители компаний "Лукойл" и "Транснефть".

В рамках экспедиции в порядке эксперимента на острове осуществлена посадка двух специальных сортов травы, предоставленных Санкт-Петербургским лесотехническим университетом. "В следующих экспедициях результаты эксперимента проверят и в случае успеха будут использовать данные сорта травы для рекультивации поврежденных земель", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на острове Вилькицкого обнаружено около 1 тыс. тонн металлолома: брошенная техника, бочки, металл, здания и сооружения, непригодные для жизни. "По уровню радиации на острове Вилькицкого все в порядке, но на острове очень много участков, загрязненных нефтепродуктами, отходами ГСМ. Сильно загрязнены грунты и водные объекты, а также большое захламление металлоломом, древесными остатками. Благодаря проводимым волонтерами мероприятиям по очистке острова природа здесь восстановится гораздо быстрее", - добавили в пресс-службе.