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Участники "Форсайт-флота" на реке Лена разработали 16 проектов развития Якутска

В стране Арктика сегодня
1 августа, 17:17 UTC+3

По мнению мэра Якутска, лидера проекта "Форсайт-флот. Якутск" Айсена Николаева, абсолютно все представленные участниками идеи являются реализуемыми

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Участники федерального проекта "Форсайт-навигация 2017", прошедшего в Якутске, представили 16 проектов развития города на срок до 2032 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"В рамках федерального проекта "Форсайт-навигация 2017" в городе Якутске с 24 по 27 июля состоялся форсайт-флот по реке Лена. Основной задачей флота в этом году стало формирование новой модели развития города Якутска с применением матрицы НТИ, процессов глобализации, существующих проблем Арктики и развития человеческого капитала", - говорится в сообщении.

Воплотить разработанные проекты планируется до 2032 года - года 400-летия Якутска. "За время навигации участники флота предложили 16 проектов в области комфортной среды, развития креативной экономики и человеческого капитала, сохранения экологии и других уникальных ресурсов Якутии", - отмечает пресс-служба.

Отмечается, что одним из ключевых стал проект создания в ТОР "Кангалассы" мирового центра разработки, тестирования и производства новых технологий в экстремальных климатических условиях - Global Yakutian Technologies Extreme Center (GYTEC). Проект, по мнению его авторов и членов жюри, будет способствовать притоку международного капитала и технологических знаний в Якутск.

Сообщается также, что из предложенных проектов эксперты отметили построение инновационной системы ЖКХ, общественные центры LETO (формирование благоприятной социальной среды и привлечение в Якутск молодых креативных кадров), проект "365 Городская среда" (создание общественно-делового производственно-туристского комплекса связанных зданий, дорог, общественных пространств, парков), а также проекты, направленные на развитие туризма в регионе.

"Абсолютно все представленные идеи реализуемые, причем, могут быть осуществлены в течение не 15 лет, а гораздо раньше", - приводятся в сообщении слова Айсена Николаева, мэра Якутска, лидера проекта "Форсайт-флот. Якутск".

О "Форсайт-флоте"

"Форсайт-флот" - формат групповой коммуникации, в ходе которой участники совместно разрабатывают дорожные карты отраслевого и территориального развития и проекты по наиболее значимым и перспективным направлениям в экономике, социальной сфере, государственном управлении. В этом году в форсайт-навигации по Лене приняли участие представители Израиля, США, Испании и Японии.

"У нашего флота нет цели выявить какой-то главный проект, мы создаем образ будущего Якутска и определяем, какие направления перспективны для развития города. Геополитика изменилась, сегодня центр мира - это далеко уже не Европа, а страны Юго-Восточной Азии, или, если брать шире, Азиатско-Тихоокеанского региона, к которым относится и США, - сказал мэр Якутска. - И мы, жители Дальнего Востока России, находимся в центре современного мира". 

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