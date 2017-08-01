Число телемедицинских консультаций в арктических районах Якутии за год выросло в 2,5 раза

ЯКУТСК, 1 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Проведение телемедицинских консультаций в арктических районах Якутии увеличилось за год в 2,5 раза - со 100 до 250, несмотря на низкую скорость передачи данных. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков во время совещания при по вопросам телемедицины.

"Медицинские организации районов арктической зоны ежегодно увеличивают проведение телемедицинских консультаций. Так, в 2015 году было проведено 85 консультаций, в 2016 году - более 100, и за семь месяцев этого года уже проведено до 250 консультаций. При этом арктическая зона Якутии не подключена к широкополосной оптоволоконной линии связи. Телемедицинские консультации осуществляются посредством спутниковой и радиорелейной связи", - сказал министр.

В связи с этим руководитель Минздрава Якутии отметил главную проблему дальнейшего развития телемедицины в регионе - недостаточная обеспеченность каналами передачи данных в районах республики. "Все районные центры на 100% имеют доступ к услугам телемедицины, но в других населенных пунктах лишь 44% медицинских зданий имеют доступ в интернет, из которых менее 15% имеют скорость передачи данных более 1 Мбит/сек", - сказал Охлопков.

По словам министра, для качественного прорыва и дальнейшего развития телемедицины в республике необходимо организовать скоростные каналы связи для медицинских организаций.

По словам и.о. министра связи и информационных технологий республики Николая Гришаева, в Якутии к широкополосной линии связи имеют доступ более 80 населенных пунктов республики, и еще 139 населенных пунктов необходимо подключить. При этом северные и арктические районы будут обеспечены доступом в интернет посредством спутниковой связи.

По данным Минздрава Якутии, все 34 центральные районные больницы, ведущие многопрофильные республиканские больницы и диспансеры имеют компьютерное и телекоммуникационное оснащение для проведения телемедицинских консультаций с передачей диагностических изображений с медицинских приборов посредством системы видеоконференц-связи, с возможностью демонстрации медицинских изображений и данных.