Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Документальные фильмы об экспедиции мецената Сибирякова начали снимать в Якутии

В стране Арктика сегодня
1 августа, 17:34 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Съемочная группа проведет две недели в нескольких районах республики, чтобы воссоздать путь легендарной экспедиции

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 1 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Съемки двух документальных фильмов об экспедиции известного российского мецената Иннокентия Сибирякова начались в Якутии. Об этом ТАСС во вторник сообщила генеральный продюсер компании "Русь Телефильм" Юлия Иванова.

"В течение двух недель мы побываем в нескольких районах Якутии, где на грант РГО будем снимать документальные фильмы об экспедиции мецената Сибирякова в конце XIX века. Они искали в Якутии золото, но нашли намного больше - открыли уникальный этнос, который на протяжении многих веков смог сохранить свой язык, не имея письменности. Результатом этой экспедиции является словарь якутского языка, выпущенный Эдуардом Пекарским", - сказала она.

Идея создания документального фильма по якутской экспедиции Сибирякова пришла во время создания художественного фильма о меценате "Помогите, я страшно богат", который вышел в прокат прошлом году.

"Работая над художественным фильмом, мы много времени провели в архивах, и наткнулись на факты, которые указывают на то, что Сибиряков организовал экспедицию в Якутию за свой счет. Самое интересное, что он два года собирал эту экспедицию и никто не хотел ехать в Якутию, из 26 членов экспедиции 17 были политссыльными, которым было нечего терять", - сказала Иванова.

Съемочная группа в течение двух недель пройдет по пути экспедиции и побывает в четырех районах Якутии. "Мы посетим архивы, музеи и по крупицам будем здесь собирать материал об этой экспедиции. Потому что в Санкт-Петербурге в Кунсткамере имеются сведения об экспедиции, но материалы закрыты, и к ним нет доступа. Поэтому нам интересны материалы, которые сохранились здесь, в Якутии", - сказала она.

Продюсерская компания "РусьТелефильм" в 2018 году планирует выставить эти два документальных фильма на Международном кинофестивале, который пройдет в Якутске. "Мы в течение этого года отснимем фильм и в следующем году уже приедем с готовой картиной на Международный кинофестиваль в Якутск", - уточнила Иванова.

Иннокентий Сибиряков

Иркутский меценат, золотопромышленник Иннокентий Сибиряков в поисках золотых приисков в конце XIX века - в 1894-1896 годах организовал экспедицию в Якутию, по результатам экспедиции был внесен существенный этнографический вклад в развитие региона.

В общей сложности Сибиряков вложил в это исследование 15 тыс. рублей. В 1896 году Сибиряков был пострижен по собственной воле в монахи, а затем принял схиму (высшую степень монашества, требующую особого аскетизма). В 1901 году умер от чахотки в Афоне (Греция).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
24
От Тихого океана до Балтийского моря: в России отметили День ВМФ
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
2
Полицейские назначили служебную проверку после стрельбы в Мособлсуде
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
5
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
6
"Убивали они без разбора": дело банды GTA
7
Исследователи Арктики решают судьбу единственного в стране самолета АНТ-6А
Темы дня
Новости партнеров
Реклама