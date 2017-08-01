Документальные фильмы об экспедиции мецената Сибирякова начали снимать в Якутии

ЯКУТСК, 1 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Съемки двух документальных фильмов об экспедиции известного российского мецената Иннокентия Сибирякова начались в Якутии. Об этом ТАСС во вторник сообщила генеральный продюсер компании "Русь Телефильм" Юлия Иванова.

"В течение двух недель мы побываем в нескольких районах Якутии, где на грант РГО будем снимать документальные фильмы об экспедиции мецената Сибирякова в конце XIX века. Они искали в Якутии золото, но нашли намного больше - открыли уникальный этнос, который на протяжении многих веков смог сохранить свой язык, не имея письменности. Результатом этой экспедиции является словарь якутского языка, выпущенный Эдуардом Пекарским", - сказала она.

Идея создания документального фильма по якутской экспедиции Сибирякова пришла во время создания художественного фильма о меценате "Помогите, я страшно богат", который вышел в прокат прошлом году.

"Работая над художественным фильмом, мы много времени провели в архивах, и наткнулись на факты, которые указывают на то, что Сибиряков организовал экспедицию в Якутию за свой счет. Самое интересное, что он два года собирал эту экспедицию и никто не хотел ехать в Якутию, из 26 членов экспедиции 17 были политссыльными, которым было нечего терять", - сказала Иванова.

Съемочная группа в течение двух недель пройдет по пути экспедиции и побывает в четырех районах Якутии. "Мы посетим архивы, музеи и по крупицам будем здесь собирать материал об этой экспедиции. Потому что в Санкт-Петербурге в Кунсткамере имеются сведения об экспедиции, но материалы закрыты, и к ним нет доступа. Поэтому нам интересны материалы, которые сохранились здесь, в Якутии", - сказала она.

Продюсерская компания "РусьТелефильм" в 2018 году планирует выставить эти два документальных фильма на Международном кинофестивале, который пройдет в Якутске. "Мы в течение этого года отснимем фильм и в следующем году уже приедем с готовой картиной на Международный кинофестиваль в Якутск", - уточнила Иванова.

Иннокентий Сибиряков

Иркутский меценат, золотопромышленник Иннокентий Сибиряков в поисках золотых приисков в конце XIX века - в 1894-1896 годах организовал экспедицию в Якутию, по результатам экспедиции был внесен существенный этнографический вклад в развитие региона.

В общей сложности Сибиряков вложил в это исследование 15 тыс. рублей. В 1896 году Сибиряков был пострижен по собственной воле в монахи, а затем принял схиму (высшую степень монашества, требующую особого аскетизма). В 1901 году умер от чахотки в Афоне (Греция).