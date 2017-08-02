Якутская ГРЭС-2 заработает на треть тепловой мощности осенью 2017 года

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ЯКУТСК, 2 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Якутская ГРЭС-2, которая будет введена в эксплуатацию в сентябре-октябре 2017 года в городе Якутске, будет работать на треть своей тепловой мощности до конца года, а в 2018 году - почти на 50% мощности. Об этом ТАСС сообщил в среду министр ЖКХ и энергетики республики Гаврил Левин.
"Объект находится в высокой стадии готовности, и в сентябре-октябре запланирован ввод в работу новой станции. В ней подключены все мощности "Якутскэнерго", так в этом году выдача в сеть тепловой мощности составит 169 Гкал/час при общей мощности станции 469 Гкал/час", - уточнил Левин.
В 2018 году при переподключении трех котельных мощность ГРЭС-2 вырастет еще на 55 Гкал/час, что в общей сумме составит около 50% всей тепловой мощности станции. При этом, добавил министр, полное замещение мощностей ГРЭС-1 возможно по итогам реализации второй очереди ГРЭС-2.
Ранее сообщалось, что переподключение потребителей трех котельных к ГРЭС-2 планируется путем строительства и реконструкции подводящих тепловых сетей. Также планируется переоборудовать котельные в центральные тепловые пункты с установкой энергоэффективного оборудования, что позволит оптимизировать издержки и потребление топлива. На эти цели направлено 367 млн рублей, которые выделены из налоговых отчислений в бюджет Якутии за счет перерегистрации АО "Гидроинвест" в Якутске (дочернего предприятия ПАО "Русгидро").
Якутская ГРЭС-2 должна заменить выбывающие мощности старой ГРЭС, которая была построена в 1960-х годах. Электрическая мощность первой очереди Якутской ГРЭС-2 составляет 193,5 МВт, тепловая мощность - 469 Гкал/час. Новая станция позволит заменить часть малоэффективных котельных Якутска, в качестве топлива для производства электроэнергии и тепла будет использован природный газ. По данным Министерства ЖКХ и энергетики республики, на объекте работы выполнены на 95%.