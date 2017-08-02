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На острове Вилькицкого найдены останки белых медведей и стреляные гильзы

В стране Арктика сегодня
2 августа, 15:38 UTC+3 ТАСС

Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче краснокнижных животных

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ТАСС, 2 августа. Члены экспедиции, побывавшей на необитаемом острове Вилькицкого (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) с целью его экологической очистки, обнаружили там останки шести белых медведей и стреляные гильзы, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче краснокнижных животных по ст. 258.1 УК РФ.

"Члены экспедиции обнаружили на острове Вилькицкого останки шести белых медведей и стреляные гильзы. Сообщение от сотрудников Российского центра освоения Арктики в конце июля поступило в ОВД по Тазовскому району, однако полиция уголовное дело не возбудила. Прокуратура внесла начальнику ОВД требование об устранении нарушений федерального законодательства, после вмешательства возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ", - рассказали пресс-службе.

Остров Вилькицкого расположен в Карском море между Обской губой и Енисейским заливом, его длина - около 18 км, ширина - около девяти километров. Экспедиция находилась на острове с 13 по 28 июля, в ее составе были ученые-экологи, волонтеры, представители компаний "Лукойл" и "Транснефть", в общей сложности 15 человек из Тюмени, Казани, Воркуты, Салехарда, Кургана, Ришона (Израиль), Софии (Болгарии). Экспедиция обнаружила на острове около 1 тыс. тонн металлолома - брошенной техники, бочек, непригодных для жизни зданий и сооружений, также ученые взяли более 100 проб почвы, воды и растительности для научных исследований.

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