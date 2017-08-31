Гости Всероссийского фестиваля "Арктика. Дети. Космос" прибыли в Ненецкий АО

АРХАНГЕЛЬСК, 31 августа. /ТАСС/. Почетные гости Всероссийского экологического фестиваля "Арктика. Дети. Космос" прибыли в Нарьян-Мар. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"Сегодня рейс из Москвы доставил 11 приглашенных участников фестиваля. В их числе Герои России, летчики-космонавты Александр Лазуткин, Геннадий Падалка и Сергей Авдеев, а также замруководителя Космоцентра Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Олег Захаров и Оксана Попович - дочь дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Павла Поповича и президент Фонда поддержки авиации и космонавтики, патриотического воспитания молодёжи и развития спорта его имени", - говорится в сообщении.

Фестиваль откроется в Нарьян-Маре в пятницу. Гостями мероприятия станут космонавты, ученые, краеведы и общественники. В первый день работы фестиваля его гости примут участие в школьных торжественных линейках в Нарьян-Маре и поселке Искателей. В этот же день во дворце культуры "Арктика" пройдет "Урок мира", где состоится презентация фильма "Сомневайся, но верь!", а также будет организовано видеообращение с Международной космической станции (МКС) председателя Российского движения школьников летчика-космонавта Сергея Рязанского.

В субботу планируется подписание соглашения о побратимских отношениях между Нарьян-Маром и Звездным городком, в Ненецком краеведческом музее пройдут занятия и встречи с космонавтами и состоится церемония закладки Капсулы "Детям новой Арктики".

В воскресенье в краеведческом музее участники фестиваля смогут пообщаться с Александром Лазуткиным, Оксаной Попович и Вероникой Щелкаевой - председателем контрольно-счетной палаты ЗАТО городской округ "Звездный городок" и председателем управляющего совета школы Звездного городка, все желающие смогут попробовать свои силы на тренажере стыковки Космического корабля "Союз" с МКС. Занятия будут проводить специалисты Российского Центра подготовки космонавтов.

Понедельник, 4 сентября, объявлен в округе Единым днем экологии. Во дворце культуры "Арктика" будут работать различные тематические площадки: "Профориентационная", "Планета Х" и другие, которые проведут гости. В понедельник также состоится торжественное награждение победителей и призеров Международного конкурса рисунков "Арктика. Дети. Космос".