Линию электропередачи провели для пилотной системы обращения с отходами в Заполярье

Футболист Чалов сообщил, что у него нет к себе претензий из-за отсутствия забитых мячейСпорт 31 августа, 21:43
Россиянин Тищенко вышел в финал ЧМ по боксу в весовой категории до 91 кгСпорт 31 августа, 21:35
Дипломатические объекты РФ в США. ДосьеБиографии и справки 31 августа, 21:34
Мутко остался недоволен игрой молодежной сборной России в матче с командой АрменииСпорт 31 августа, 21:22
Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть генконсульство в СШАПолитика 31 августа, 21:10
Число жертв стихийного бедствия в Техасе возросло до 39 человекПроисшествия 31 августа, 21:04
Яременко: сборная России по волейболу предстает на ЧЕ практически непобедимой командойСпорт 31 августа, 20:56
Халмурзаев сообщил, что завоевал бронзу ЧМ по дзюдо с травмой рукиСпорт 31 августа, 20:51
"Пари Сен-Жермен" объявил об аренде футболиста "Монако" МбаппеСпорт 31 августа, 20:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Энергетики завершили прокладку линии электропередачи к экотехнопарку в Мурманской области, строящемуся в рамках создания пилотной в России комплексной системы обращения отходов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба компании "Управление отходами", реализующей проект.
"Завершены подготовительные работы по подключению экотехнопарка к электрическим сетям МРСК (межрегиональной распределительной сетевой компании - прим. ТАСС) "Северо-запада". Линия электропередачи длинной 8 км связала подстанцию в поселке Междуречье со строительной площадкой, где уже установлена своя трансформаторная подстанция мощностью 630 кВт", - говорится в сообщении. В компании не уточнили стоимость работ.
В пресс-службе добавили, что в ближайшее время оборудование будет испытано под нагрузкой и затем, после оформления необходимых разрешений надзорных органов, запущено в эксплуатацию.
Проект по созданию в Мурманской области современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) включен в федеральный план мероприятий Года экологии в Российской Федерации. Он предусматривает строительство экотехнопарка, включающего полигоны хранения и завод по переработке отходов общей мощностью 250 тыс. тонн ТКО в год, и сети мусороперегрузочных станций в городах и районах Мурманской области.
В настоящее время это пилотный, самый крупный инфраструктурный и экологический проект в Арктической зоне России. Реализуется при поддержке правительства Мурманской области. Особенность создаваемой системы в том, что она впервые объединит все этапы обращения отходов - от их сбора до утилизации.