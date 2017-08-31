Линию электропередачи провели для пилотной системы обращения с отходами в Заполярье

МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Энергетики завершили прокладку линии электропередачи к экотехнопарку в Мурманской области, строящемуся в рамках создания пилотной в России комплексной системы обращения отходов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба компании "Управление отходами", реализующей проект.

"Завершены подготовительные работы по подключению экотехнопарка к электрическим сетям МРСК (межрегиональной распределительной сетевой компании - прим. ТАСС) "Северо-запада". Линия электропередачи длинной 8 км связала подстанцию в поселке Междуречье со строительной площадкой, где уже установлена своя трансформаторная подстанция мощностью 630 кВт", - говорится в сообщении. В компании не уточнили стоимость работ.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время оборудование будет испытано под нагрузкой и затем, после оформления необходимых разрешений надзорных органов, запущено в эксплуатацию.

Проект по созданию в Мурманской области современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) включен в федеральный план мероприятий Года экологии в Российской Федерации. Он предусматривает строительство экотехнопарка, включающего полигоны хранения и завод по переработке отходов общей мощностью 250 тыс. тонн ТКО в год, и сети мусороперегрузочных станций в городах и районах Мурманской области.

В настоящее время это пилотный, самый крупный инфраструктурный и экологический проект в Арктической зоне России. Реализуется при поддержке правительства Мурманской области. Особенность создаваемой системы в том, что она впервые объединит все этапы обращения отходов - от их сбора до утилизации.