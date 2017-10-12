В Архангельске написали экономический диктант

АРХАНГЕЛЬСК, 12 октября. /ТАСС/. Ученики профильных классов общеобразовательных школ и студенты экономических факультетов вузов и техникумов в четверг приняли участие во Всероссийском экономическом диктанте в Архангельске. Как сообщила ТАСС директор Высшей школы экономики, управления и права (ВШЭУиП) Северного Арктического федерального университета (САФУ) Людмила Силуанова, на двух площадках, организованных вузом, собралось более 200 человек.

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"Информация [о проведении диктанта] была разослана по школам, техникумам и колледжам и опубликована на сайте САФУ. <…> На одной площадке у нас собралось около 150 человек - это школьники и учащиеся техникумов, в основном специализированных... На второй площадке - около 60 студентов профильных факультетов [вузов] и магистранты", - сказала Силуанова.

В диктанте могли принять участие все желающие, не только школьники и студенты, но таких оказалось немного. По словам организаторов, причина - рабочий день. "Цель диктанта - проверить, насколько у нас люди экономически грамотные и проверить, чему учат в рамках экономических специальностей", - пояснил ТАСС старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления ВШЭУиП САФУ Андрей Николаев.

Участник диктанта бухгалтер Ирина Швагурцева в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что к тесту специально не готовилась. "Все-таки я не студент, давно училась, интересно проверить, что осталось", - сказала она.

Экономика не для всех

Студенты, чья будущая специальность связана с экономикой, пришли на диктант целыми группами. Студент IV курса ВШЭУиП САФУ по специальности "Государственное и муниципальное управление" Динур Алимкулов рассказал ТАСС, что ему нравилось принимать участие в подобных тестах и в школе, а в университете он старается не пропускать различные конференции.

После диктанта Алимкулов отметил, что на часть вопросов участнику без специальной подготовки ответить было бы непросто. "Человек без экономической подготовки при ответе на часть вопросов растерялся бы: надо было знать экономические теории, имена экономистов, а некоторые [вопросы] были на догадливость", - пояснил он.

Студентка IV курса ВШЭУиП САФУ Ольга Анащенко рассказала, что диктант позволил ей узнать что-то новое и даже, возможно, определиться, по какому направлению идти в магистратуру. "Это, конечно, не олимпиада, это другое: здесь надо быстро и логически отвечать. Будет интересно обсудить с преподавателями", - рассказала она.

От инфляции до "Мертвых душ"

Для проверки своих экономических знаний в САФУ собрались учащиеся школ и техникумов не только из Архангельска, но и из Новодвинска и Северодвинска. Из северодвинского лицея № 17 с экономическим уклоном приехали около 15 человек. Ученица 11 класса Алена Аристова рассказала ТАСС, что многие вопросы были похожи на задания блока "Экономика" ОГЭ и ЕГЭ. "Сложно было ориентироваться, когда конкретный год давался, и надо было вспомнить событие", - отметила Аристова.

Одиннадцатикласснику архангельской гимназии № 6 Дмитрию Маковееву понравилось, что вопросы были комплексные и разные. "Диктант обобщал знания, которые я получил в прошлом году на уроках экономики и в этом году на уроках обществознания", - сказал он и подчеркнул, для того чтобы ответить на некоторые вопросы, надо внимательно следить за новостями. С ним согласна и ученица 10 класса той же гимназии Софья Филякова.

"Например, был последний вопрос про международные организации, в которые входит Россия. Нам всегда учительница по обществознанию говорит, что надо смотреть новости, чтобы быть в курсе событий. Тут я понимаю свое упущение - нужно больше уделять внимание СМИ и интересоваться тем, что происходит", - пояснила школьница.

Больше всего учащихся смутил "литературный" вопрос. По фрагменту текста надо было оценить экономическую составляющую в романе "Мертвые души": по-рыночному ли вел хозяйство один из героев. "По Гоголю был неожиданным вопрос <...> По другим вопросам было легко…" - рассказали ТАСС студентки IV курса Архангельского колледжа менеджмента Алина Калмыкова и Александра Худякова.

Руководитель Архангельского регионального отделения Вольного экономического общества России, доктор экономических наук Альберт Сметанин считает, что вопросы, которые были заданы школьникам, можно будет использовать для экономистов-первокурсников, чтобы помочь им "не утонуть в массиве знаний".

"Задать вопрос: в чем причина инфляции? Если они читают по классическим трудам… там все просто: много денег, мало товаров - вот она инфляция. А дальше мы начинаем рассуждать, а как у нас, с учетом специфики России. Есть пища для размышления…" - пояснил Сметанин.

Экономический диктант в Ненецком АО

По оценке организаторов, в экономическом тестировании приняли участие более 60 тыс. россиян в разных регионах. В Архангельской области диктант писали также в Котласе и Вельске. В Ненецком автономном округе площадка была организована в средней школе села Неси.

Как сказал преподаватель экономики Алексей Коткин, школа старается не пропускать ни одного диктанта. "Мы участвовали в этнографическом, историческом, географическом. Решили проверить и знания по экономике", - сказал он.

На диктант в Неси пришло около 60 человек, большинство - ученики 9-11 классов. Школьники отметили, что их часть диктанта была решаемой, а вот взрослым участникам пришлось нелегко.

Первая общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант" прошла в четверг на 848 региональных площадках. Такой масштабный экономический диктант прошел в стране впервые. Подведение итогов акции состоится 11 ноября в Государственном Кремлевском дворце.