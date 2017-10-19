Семьдесят ямальских спортсменов представят Россию на Арктических зимних играх в Канаде

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ на XXV Арктических зимних играх, которые пройдут весной 2018 года в Канаде, представят 70 юных спортсменов, сообщили в четверг сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Спортивная часть программы будет включать 19 видов спорта. Ямальцы традиционно выступят в арктическом многоборье, беге на снегоступах, биатлоне на лыжах и снегоступах, лыжных гонках, настольном теннисе, фигурном катании... За призовые места будут бороться 70 сильнейших юных спортсменов автономного округа", - сообщили в пресс- службе.

Культурные традиции коренных народов Ямала в Канаде представит ансамбль селькупской песни "Мачит коймы". "Участие в Арктических зимних играх способствует укреплению и развитию северных сообществ. Это уникальная возможность для наших юных спортсменов", - приводятся в сообщении слова замгубернатора ЯНАО Александра Мажарова.

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года раз в два года. Участниками игр являются представители России, Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии. С 2004 года Россию на играх представляет команда Ямала. За это время в Арктических играх приняли участие 290 ямальских спортсменов, они завоевали 478 медалей.

XXV Арктические зимние игры пройдут с 18 по 24 марта 2018 года в городах Хей Ривер и Форт Смит Северо-Западных территорий Канады. В соревнованиях примут участие около 2 тыс. спортсменов и тренеров.