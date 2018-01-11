На острове Кольского залива установят статую Николая Чудотворца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Североморская епархия и командование Северного флота договорились об установке 24-метровой статуи Николая Чудотворца на одном из островов Кольского залива, сообщил ТАСС правящий архиерей Североморской епархии епископ Митрофан.

"В Кольском заливе, на центральном острове, который называется остров Сальный, будет установлена 24-метровая фигура Николая Чудотворца, которая будет встречать и провожать корабли", - рассказал владыка Митрофан.

По его словам, макет будущей статуи уже представлен епархии и теперь должен быть утвержден патриархом Московским и Всея Руси. "В этом году мы работу начнем, необходимы будут инженерные решения, как закрепиться в граните этого острова, какой будет постамент, и далее параллельно будет идти отливка самой фигуры", - рассказал епископ Митрофан. По его словам, проект планируется завершить в 2020 году.

"Это будет образ, который в народе называется Николай Можайский, то есть где Николай стоит с распростертыми руками - в одной руке он держит меч, а в другой храм", - сказал правящий архиерей Североморской епархии. Он отметил, что издалека фигура будет выглядеть как крест, но на более близком расстоянии станет понятно, что это "святой чудотворец - покровитель всех моряков".